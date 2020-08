Nadia byla jedním ze členů incestní rodiny Coltových, které zachránili policisté před osmi lety z domácího vězení. Mnoho nezletilých a dětí žilo v Novém Jižním Walesu v nesnesitelných a odporných podmínkách. Jejich domovem byly karavany a stany plné výkalů a špíny. Soud v Sydney nyní probírá prohlášení Nadie.

Detailní popis znásilňování

Dívka řekla v roce 2012, že ji její otec, který je známý pod pseudonymem Charlie Colt, sexuálně zneužíval malou a úzkou tyčí, kterou schovával v batohu se zbraněmi ve stanu, kde spala s ním a se svou matkou. Prokurátorka Katharine Jeffreysová v síni připomněla, že dívenka podala jasnou výpověď, kde detailně popsala, jaké hrůzy jí byly prováděny. Nechvalně proslulá incestní rodina Coltových: Sebrali jí 12 zdeformovaných dětí

A to přesto, že její jazykové dovednosti byly chabé. Neměla totiž žádný kontakt s okolním světem. „Když byla výslovně tázána, kam hůl přišla, odpověděla, že ‚do jejích šatů a zezadu do zadku',“ uvedla Jeffreysová. Coltův právník Paul Hogan uvedl, že Nadia v loňské výpovědi řekla, že je příliš zostuzená, aby popsala na videu, co se jí stalo.

Loni prý pravdu zatajila