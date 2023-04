Podcast: Anička (†9) odešla ze školy, domů už nevrátila. Vrah dívenku znásilnil, uškrtil a zakopal v lese!

Případ zmizení Aničky Janatkové otřásl před třinácti lety celým Českem. Devítiletá dívenka odešla z pražské základní školy Na Šutce společně se spolužačkami po konci vyučování. V ulici Pod Písečnou se spolužačky rozdělily a každá pokračovala směrem ke svému domu. Do toho svého už ale Anička nikdy nedošla.

Vystrašení rodiče informovali o zmizení dcery policii. Ta okamžitě rozjela pátrání. Pár hodin po školaččině zmizení byl kriminalisty nalezen Aniččin školní batoh společně s lahví na pití. Oba předměty se nacházely v jedné z těžko přístupných zahrad nedaleko cesty, kterou se pohřešovaná dívka vracela domů. Batoh byl částečně zaklíněný pod betonovým poklopem, který by devítileté dítě samo neuzvedlo.

Školačka měla proraženou lebku

Pátrání trvalo dlouhé měsíce. Aničku hledala rodina, policie, dobrovolníci, armáda a dokonce i Interpol. Rodiče nabízeli možným únoscům 3,5 milionu korun za to, když jejich dceru propustí na svobodu. Nikdo však na výzvu nezareagoval. Oblast celé Tróji byla několikrát prohledávaná, pátrání však bylo bez úspěchu. Až do 16. března 2011, kdy policie nalezla nedaleko ulice Pod Havránkou v křoví pod povrchem země ostatky pohřešované školačky.

To, že se jedná o pohřešovanou, potvrdily i testy DNA. Anička dle výsledků pitvy zemřela násilnou smrtí a zřejmě došlo i ke znásilnění. Podle dřívějších informací Blesku měla holčička zlomené dva krční obratle, takže byla zřejmě uškrcena. Navíc měla i kamenem proraženou lebku.

Hlavní podezřelý spáchal sebevraždu

Hlavním podezřelým se stal recidivista Otakar T. (†41), jehož DNA policie našla na školaččině batohu. Během výslechu se muž přiznal, že na místě byl a že se v blízkosti nalezených věcí sexuálně ukájel. Přiznal se, že dívku osudný den viděl, odmítal ale to, že by ji zabil či jí jinak ublížil. Otakar T. byl dva dny po nálezu těla vzat do vazby. Tam se 21. března pokusil v cele oběsit na teplácích. Dozorce ho našel až po dlouhých minutách. I když záchranná služba převezla muže do pražské Ústřední vojenské nemocnice živého, Otakar T. svým zraněním podlehl.

Zesnulý byl jediným podezřelým, který byl ze zmizení a vraždy Aničky obviněn. Po jeho smrti pražské městské státní zastupitelství konstatovalo, že Otakar T. je s vysokou mírou pravděpodobnosti pachatelem vraždy a znásilnění devítileté Anny Janatkové.

