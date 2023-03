Podcast: Dceru slavného spisovatele uškrtil její manžel. Chladnokrevný vrah pak hrál divadlo na všechny kolem

Robert Neff Novák se v únoru roku 2008 pohádal se svou manželkou Irenou. Zřejmě neunesl, že jej chce partnerka opustit a ženu uškrtil. Tělo pak vezl do lesa, kde ho ukryl. Následující den Neff Novák ohlásil na policii, že se jeho žena pohřešuje. Několik týdnů pak chladnokrevný vrah předstíral truchlícího manžela. Vylepoval v okolí plakáty a stěžoval si, že jsou kriminalisté neschopní, když jeho ženu nemohou najít. Pravda ale brzy vyšla najevo.

Robert Novák se v roce 2006 po krátké známosti oženil s dcerou slavného českého sci-fi spisovatele Ondřeje Neffa, Irenou Neffovou. Dokonce přijal její příjmení a přejmenoval se na Roberta Neffa Nováka. Manželství ale nebylo příliš šťastné, ač to na venek nebylo prý příliš znát. Podle svědků z okolí rodiny Robert partnerku psychicky i fyzicky týral.

Irena se nakonec rozhodla manžela opustit. Robert to ale nesl těžko a zřejmě se s jejím rozhodnutím odmítal smířit. Když se pár 23. února pohádal, Neff Novák manželku uškrtil. Nejprve se o to snažil rukama, to se mu ale nepodařilo, a tak vzal kabel od počítače a začal ženu znovu škrtit. Tělo pak ukryl v lese a druhý den začal s naplánovaným divadlem pro policii i blízké.

Policii tvrdil, že Irena odešla do fitcentra a už se nevrátila. Na Smíchově začal vylepovat plakáty, že hledá manželku a hrál roli nešťastného muže. „Měsíc truchlil a nadával na policajty, že jsou neschopní. Naštěstí nejsou,“ popsal později médiím bratr zavražděné David. Právě on a jeho otec jako jediní Robertovi příliš nevěřili. Byli si jisti, že by Irena nikdy neopustila dceru Dominiku.

Děsivá pravda vyšla najevo v noci z 12. na 13. března, kdy se Neff Novák po dvanáctihodinovém výslechu konečně přiznal, že manželku uškrtil a zbavil se jejich věcí. U soudu pak vrah tvrdil, že všeho lituje, ale že měl s manželkou roky peklo. Soud ho nakonec poslal za mříže na 13 let.

