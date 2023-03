Beran

I když dnes Slunce vstupuje do vašeho znamení, cítíte se velmi vyčerpaně. Sice jste si o víkendu odpočinuli, ale nestačilo to. Přeci jen jste od začátku března v jednom kole zasloužíte si více relaxu. Měli byste o tom vážně uvažovat, protože vám to prospěje.