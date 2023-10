Podcast: Vražedkyně zlatníka přepadly v jeho bytě. Příbuzní našli Pavla K. (†54) s téměř uříznutou hlavou!

V prosinci roku 2009 se zlatník Pavel K. (†54) vracel do svého bytu na sídlišti Vltava v Českých Budějovicích. Tam měl domluvenou schůzku s Renátou Kadlecovou a Janou Kukačkovou, které si měly vyzvednout připravený medailonek. Místo toho ale dvojice žen zlatníka v bytě znehybnila paralyzérem a následně tloukla do hlavy, bodala a nakonec muži agresorky své oběti podřízly hrdlo. Za brutální vraždu od soudu odešly s trestem odnětí svobody na 14 a 15 let.

13. prosince 2009 vyrazil českobudějovický zlatník a rytec se svou partnerkou na schůzku. Z té ale musel předčasně odejít, protože spěchal na smluvené setkání se zákaznicí, která si přála vyrobit medailonek. Pro ten si Renáta Kukačková přišla v doprovodu své zaměstnankyně a kamarádky Jany Kukačkové. Laskavý zlatník vzal obě ženy do bytu, kde měl připravený šperk. Netušil však, že si tímto rozhodnutím podepsal ortel smrti.

Ženy zlatníka znehybnily paralyzérem

V bytě Pavlovi K. rychle došlo, že si ženy nepřišly pro slíbený medailonek, ale chtějí po něm i další cenné šperky. Zlatník se začal bránit, ale sílu přeprat dvě ženy neměl. Kadlecová s Kukačkovou muže znehybnily připraveným paralyzérem. Následně ho udeřily lampou a kufříkem s nářadím, který měl Pavel K. v bytě. Ženy v drastickém útoku pokračovaly. Zlatníka opakovaně bodaly nožem, čímž mu způsobily mnohočetná poranění v oblasti hrudníku, rukou a obličeje. Nakonec Kadlecová s Kukačkovou Pavlovi K. podřízly hrdlo a řez vedly až k obratlům krční páteře.

Po vraždě po sobě ženy v bytě uklidily a z bytu si odnesly šperky a zlomkové zlato za 141 071 korun, mobil a zlatníkovu pistoli. Kukačková pak vzala Kadlecovou do nemocnice, kterou Pavel K. v sebeobraně dokázal poranit nožem. Ještě toho večera se ženy společně se známým zbavili vražedné zbraně, zakrvácených věcí a v lese na Táborsku ukryli odcizené zlato.

K dopadení přispěly stopy DNA

Mrtvého zlatníka objevili o dva dny později v bytě jeho příbuzní, kterým se ozval jeden ze zákazníků, jenž čekal na vyhotovenou zakázku. To, co v bytě příbuzní i přivolaní kriminalisté objevili, všechny šokovalo. „V bytě jsem ho uviděla v pololehu v obývacím pokoji, hlavu měl téměř oddělenou od těla. Kdyby mi v té době někdo řekl, že to udělaly dvě ženy, asi bych se mu vysmála,“ vyjádřila se před časem pro Blesk bývalá vrchní komisařka Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje Renáta Miková.

Policie na místě činu i přes úklid Kadlecové a Kukačkové dokázala odhalit stopy DNA a obě ženy byly policií 9. ledna 2010 dopadeny. Krajský soud v Českých Budějovicích uložil ve stejném roce Renátě Kadlecové trest 18 let odnětí svobody, mladší Jana Kukačková dostala o dva roky méně. Vrchní soud starší z žen snížil trest na 15 let, mladší Kukačková byla odsouzena k trestu 14 let.

