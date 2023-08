Podcast: Jak dnes žijí aktéři kauzy? Mauerová se změnila, Škrlová má v sobě několik identit chlapců

Podcastová minisérie o kuřimské kauze, kterou si pro vás připravil Blesk a Insta Crime Podcast, se chýlí ke konci. V posledním díle vám moderátorky Tereza a Petra zasadí celou kauzu do širšího kontextu a popíšou, jak dopadli její aktéři.

Klára Mauerová byla propuštěná v roce 2013, z původního trestu si odpykala 6 let. Podle posudku psychiatra z toho to roku, nebyla pro společnost nebezpečná. Za mřížemi pracovala jako uklízečka a pomocnice v kuchyni a dostala velké množství kázeňských pochval. Navíc se tam stala méně ovlivnitelnou a byla si vědoma toho, co způsobila. Její sestra, Kateřina Mauerová, byla propuštěna o rok později. Místo deseti let, si odseděla sedm.

Další odsouzení, kromě Barbory Škrlové, si odpykali celý vyměřený trest. Škrlová byla údajně ve věznici šikanovaná. Byla propuštěna už v roce 2012 a měla se u ní rozvinout vážná psychická porucha. Údajně má v sobě několik identit malých chlapců a také identitu psa. Byl jí přiznán invalidní důchod a je prý v odborné péči.

Oba chlapci nyní žijí své životy a i přes to, že si prošli peklem, se jim naštěstí daří dobře. Kuřimská kauza navíc odstartovala řadu změn. V závislosti na ní byla například zpřísněna sazba trestu za týrání svěřené osoby. Ale to nebyla jediná věc, posílila se práva dětí a hlavně od 1. dubna 2009 začal platit tak zvaný Náhubkový zákon. Šlo o novelizaci trestního řádu v oblasti poskytování informací o trestním řízení a osobách na něm zúčastněným. Co vše se změnilo a další detaily se dozvíte v poslední epizodě této minisérie.