Štír

Nebuďte líní a pusťte se do práce. Ráno si klidně přispěte, ale poté začněte fungovat. Nejenže stihnete dokončit vše, co vás trápilo, ale dostanete se do lepší formy. Máte-li dojem, že je nutné zbavit se starých věcí, prodejte je třeba přes online bazar.