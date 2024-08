Milujícího Reka pán odložil jako nepotřebnou věc. Najde roztomilý kříženec nový domov?

Jako by byl stále v údivu, takový pohled má Rek (8), roztomilý kříženec chodského psa. Jeho oči žalují na pána, který ho odložil jako nepotřebnou věc. Proč, to nikdo neví. Rek skončil v útulku, odkud si ho teď do péče převzal spolek Psí senioři v nouzi.