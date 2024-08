Na Lakyho kašlali, rostl jako dříví v lese. V dočasné péči všechno dohání, chybí mu už jen domov

Laky o život v osamění nestál, a tak utíkal. Chvíli to vypadalo, že se na něj usmálo štěstí, protože nakrátko našel domov. Nový majitel ale nebyl trpělivý, nedal mu čas, aby si zvykl, a tak Laky skončil v Jemnici na Vysočině v dočasné péči, kde se teď snaží dohnat to, co jeho původní nezodpovědní páníčci zanedbali.

Laky navštěvuje v dočasné péči cvičák, díky tomu dohání vše, co původní majitelé zanedbali | Pes nejvěrnější přítel z. s.

Silný, zdravý

Při příchodu do dočasné péče byl Laky velmi hubený a trpěl silnými průjmy. To je ale už minulostí. „Dnes je z něj mladý, silný a zdravý pes, který pravidelně navštěvuje cvičák,“ řekla zakladatelka spolku Pes nejvěrnější přítel Simona Štěpánková.

Fixuje se na pána

K ostatním psů se chová Laky přátelsky, koček si nevšímá. V dočasném domově si zvykl na tříleté dítě, spolek ho ale přesto kvůli jeho velikosti a štěněčímu chování doporučuje spíše do rodiny bez dětí nebo už s většími odrostlejšími dětmi. „Lakoušek je pes, který se zafixuje na svého páníčka a veškerý čas by chtěl trávit pouze s ním Má moc rád procházky a toulání přírodou. Miluje i cestování autem. Doma je zvyklý na klec, ve které umí hezky odpočívat,“ popsala Simona Štěpánková.

Laky je hezký, zdravý kříženec belgického ovčáka | Pes nejvěrnější přítel z. s.

Členem rodiny

Laky není pes, který by měl žít na zahradě v kotci, samoty už si užil dost. Spolek proto pro něj hledá domov, kde bude členem rodiny. Odejde do něj očkovaný, čipovaný a kastrovaný. Zájemci, kteří by se jej chtěli ujmout, mohou kontaktovat spolek Pes nejvěrnější přítel telefonicky na čísle 725 777 357, nebo písemně na e-mail pesnejvernejsipritel@seznam.cz.