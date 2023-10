Další fotosoutěž s Mountfieldem startuje. Hledáme nejvtipnější psí fotku! Vítězové dostanou ceny

Pravidla jsou jednoduchá. Fotosoutěž poběží na facebookových stránkách Blesk tlapek. Pod příspěvek o soutěži nahrajte do komentářů fotku svého psa, kterou považujete za vtipnou. Měla by být v dobré kvalitě, ostrá a především by měla pobavit nás i ostatní fanoušky Blesk tlapek. To je hlavní kritérium. Tři nejlepší pak odměníme balíčkem plným dobrot. Odbornou porotou budou jako vždy redaktorky Blesk tlapek.

Medvěde, proč se tu tak válíš? | Jana Ulrichová

Na co se těšit?

Ti nejúspěšnější autoři se mohou těšit na balíček pro svého psího kamaráda v hodnotě 1500 korun. „Obsahuje mix pamlsků, kapsiček, konzerv a granulí pro psy,“ řekla tisková mluvčí společnosti Mountfield Kateřina Böhmová s tím, že výherci si je sami vyzvednou v prodejně Mountfield, kterou mají nejblíže svému domovu. „S autory vybraných snímků se spojíme a domluvíme se, kam si pro svou výhru přijdou,“ doplnila mluvčí.

Jak na to

Mrkněte do svých mobilů a foťáků, najděte vtipnou fotku svého psa a vložte ji do komentáře pod příspěvek o soutěži na facebooku Blesk tlapek. Nebojte se, že soutěž nenajdete, bude to po celou dobu první příspěvek, který uvidíte, když otevřete blesktlapkový facebook. Nechte se pro začátek inspirovat nesoutěžními fotkami našich psů a psů našich přátel, a posílejte ty své. Času je dost, soutěž ukončíme v neděli 5. listopadu ve 23:59 hodin.