Fotosoutěž Blesk tlapek o nejvtipnější snímek: 300 přihlášených za 12 hodin Už se řehtáme

Jsme opravdu národ Švejků? Nic nám není svaté, smějeme se rádi a všemu, i svým domácím mazlíčkům? Zápal, s jakým se fanoušci Blesk tlapek vrhli do soutěže o nejvtipnější fotku svého psa, by tomu nasvědčoval. Už během prvních 12 hodin poslali soutěžící na téměř 300 fotek.

Snímky grimas, směšných pozic a situací, v nichž své čtyřnohé mazlíčky zachytili, začaly plnit facebookový profil Blesk tlapek hned po vyhlášení soutěže. Od začátku přitom bylo jasné, že vybrat tři nejlepší, kteří obdrží balíček pamlsků a granulí od společnosti Mountfield, bude velmi těžké. „Přicházejí velmi zdařilé fotky, opravdu se nad nimi bavíme. To, že naši fanoušci s námi soutěží, nás velmi těší. Už teď bychom nejradši ocenily všechny jen za to, že si dali práci a vhodné fotky vyhledali a podělili se o ně,“ řekla reportérka Blesk tlapek Jana Ulrichová.

Pomoc, klouže to | Kiruska Kira

Do nedělní půlnoci

Ti, kdo se chtějí se svými vtipnými fotografiemi do soutěže ještě zapojit, mají spoustu času. Ukončíme ji v neděli 5. listopadu ve 23:59 hodin. Pravidla jsou jednoduchá. Na facebook Blesk tlapek vložte do komentářů pod příspěvek o soutěži fotku svého psa, kterou považujete za vtipnou. Měla by být kvalitní, ostrá, ale především by měla pobavit nás i ostatní fanoušky Blesk tlapek.

Balíčky za 1500 Kč

Po ukončení soutěže vyberou reportérky Blesk tlapek tři fotky, jejichž autoři získají balíčky obsahující pamlsky, kapsičky, konzervy a granule pro psy od Mountfield v hodnotě 1500 korun. Výherci si je sami vyzvednou v prodejně Mountfield, kterou mají nejblíže svému bydlišti.

Něco není v pořádku? | Zdeněk Miléř

Úsměvy do smutné reality

Blesk tlapky jsou projektem, jehož reportérky se denně setkávají hlavně se smutnými případy týrání zvířat. Bojují s množírnami a jejich provozovateli, případně s nezvládnutými domácími chovy. "Jedním z posledních případů, který námi velice otřásl, byl nezvládnutý chov 52 psů v Hulicích. Nemocní a psychicky zdevastovaní psi jsou dnes v péči zvířecích záchranářů, pomoc od státu ale velmi pokulhává. Tato fotosoutěž nás hodně baví, protože zase jednou vidíme šťastná a veselá zvířata, která mají milující domovy. Dává to naší práci smysl," řekla reportérka Kateřina Bokrová Lang.