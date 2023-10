Příběh oceněné fenky Kiry je plný emocí: I po učiněném peklu lidi pořád miluje a pomáhá jim

Coby štěně šla Kira z ruky do ruky. „Jeden feťák se jí zbavil a dal ji druhému, který ji brutálně týral. Věšel ji za obojek na hák, snažil se ji několikrát oběsit, kopal do ní, mlátil ji, házel s ní o zem i o zeď,“ popsala Veronika Drozdová, která se Kiry poté, co její bezcitný majitel skončil ve vězení, ujala. Fenka byla v té době zmrzačená, z prožitého násilí měla rozdrcený ramenní kloub, který už nešlo zachránit. „Je bez ramene,“ řekla Veronika.

Kira s oceněním, kterého si její panička Veronika Drozdová velmi váží. | Blesk:Jana Ulrichová

Přispěli čtenáři

To ale bohužel nebylo jediné zranění, které jí tyran způsobil. Aby vůbec mohla chodit, musela podstoupit dvě náročné operace pravé přední tlapky. Na finančně náročnou léčbu a následné rehabilitace, které dohromady vyšly na téměř 100 000 korun, přispěl Veronice spolek Pes nejvěrnější přítel a na základě reportáží Blesk tlapek také čtenáři Blesku a Blesku.cz.

Pomáhá obětem

Díky tomu je teď z Kiry veselý, šťastný pes, který umí rozesmát, i pomoci. Svou paničku doprovází do práce, kde společně pomáhají obětem domácího násilí. „Pracuje v obecně prospěšné společnosti Pomoc v nouzi s lidmi, kteří prožívají to samé, co v minulosti zažila i ona. Na jejím příkladu ukazujeme, že ona na rozdíl od nich si sama pomoci nemohla, nedokázala si zavolat policii. Často to naše klienty motivuje,“ popsala Veronika.

Díky Veronice je teď z Kiry šťastný, veselý pes | Jana Ulrichová

Nikdy nelitovala

Blesk tlapky sledují osud Kiry už od roku 2019, kdy podstoupila první operaci. I když měla velké bolesti, statečně se o svůj život prala a nakonec si ho vybojovala. I když péče o Kiru byla zpočátku velmi náročná, Veronika nikdy ani na vteřinu nezalitovala toho, že se jí ujala. „Ona to miliónkrát vrací. Je úžasná, milující, i přesto, čím si prošla, na lidi nezanevřela,“ řekla Veronika. Dodala, že ocenění, které fenka letos dostala, a to jak od návštěvníků Festivalu Blesk tlapek, kde ji zvolili Psím superhrdinou, tak i nyní čerstvě získaného titulu Statečné psí srdce, si nesmírně váží.