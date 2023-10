Psychiatr Jan Cimický se předávkoval prášky na spaní: Už procitl, ale... Nevypovídal!

V případu psychiatra Jana Cimického (75), kterého v sobotu dopoledne v bezvědomí odvezla sanitka do Ústřední vojenské nemocnice, nešlo o pokus o sebevraždu. Podle posledních informací se nechtě předávkoval prášky na spaní.

Podle informací Blesku v koktejlu prášků, které si na noc z pátku na sobotu »naordinoval« známý psychiatr, figuroval i jeden známý lék proti úzkosti a depresím. „Pan doktor to s prášky trošku přehnal a k ránu se mu udělalo zle,“ dozvěděl se Blesk z okolí Jana Cimického.

Psychiatr prý o tom, že mu není dobře, telefonicky informoval pracovníka centra duševního zdraví Modrá laguna, jehož je šéfem a kde v ten den zrovna přespával. A patrně žádal o pomoc. Podle dostupných informací na místo přispěchala recepční centra Renata Tauchmanová, která doktora už našla v bezvědomí a zavolala záchranku.

Psychiatr je podle informací Blesku již při vědomí, jeho zdravotní stav ale policii stále ještě neumožnil, aby ho vyslechla. „V případu neproběhl žádný posun a dotyčný nebyl dosud vyslechnut,“ potvrdil Blesku tiskový mluvčí Policie Richard Hrdina.

Podle všeho to ale vypadá, že nešlo o pokus vzít si život, ale o nešťastnou náhodu. Není totiž tak těžké ublížit si prášky na spaní a deprese. „Člověk si lupne jeden prášek na spaní, ten po hodině nezabírá, tak si vezme další. Zase nic, vezme třetí a tak to pokračuje dál. A potom se stane, že pilulky začnou působit naráz ve stejnou dobu a malér je na světě,“ snažil se nejmenovaný pražský lékař Blesku laicky vysvětlit situaci, do níž se psychiatr patrně dostal.

Soud se odloží

A důvod k obavám a jejich uklidňování má Cimický opravdu velký. Byl totiž obžalovaný ze 4 znásilnění a 35 případů vydírání a soudní řízení mělo začít už 7. listopadu. Minimálně začátek procesu teď bude nejspíš kvůli psychiatrově zdravotnímu stavu odložen, vše může protáhnout třeba lékařova hospitalizace na psychiatrii.

Lavina obvinění: Znásilnění, vydírání!

Byl dlouho vyhledávaným odborníkem na duševní zdraví, obracely se na něj i mnohé celebrity. Když měl Cimický před dvěma lety převzít z rukou prezidenta státní vyznamenání, ozvala se dcera zpěvačky Nadi Urbánkové (†83), zpěvačka a herečka Jana Fabiánová (44), a obvinila psychiatra, že ji sexuálně napadl.

Psychiatr Cimický skončil po otravě na ARO: Podivný vzkaz z centra Modrá laguna

Postupně se přidávaly i další ženy, především jeho pacientky. Letos v září byl Jan Cimický obžalován ze 4 znásilnění a 35 případů vydírání. Zneužívání žen se měl psychiatr dopouštět mezi lety 1979 a 2019, některé případy jsou tak již promlčené.