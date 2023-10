Otrava psychiatra Cimického zasáhla i slavnou tenistku: Přišla o práci!

Bývalá česká profesionální tenistka, ženská světová jednička ve čtyřhře a čtyřka ve dvouhře působí v centru duševní pohody Modrá laguna jako psychologická poradkyně. Vítězka 14 grandslamových turnajů je totiž už 13 let nositelkou titulu PhDr. v oboru psychologie z Filozofické fakulty UP v Olomouci.

Nikdo nic neví

Od soboty, kdy Cimického odvezla sanitka v bezvědomí do Ústřední vojenské nemocnice ve Střešovicích, zeje »Laguna« prázdnotou. Až na recepční jsou všichni zaměstnanci doma a o zdravotním stavu šéfa prý nic nevědí. „Na co se mě to ptáte? Jak bych mohla vědět, jak panu doktorovi je? Nikdo mi nic neřekl a já nemám koho se zeptat,“ řekla Blesku Suková. Není dokonce ani v kontaktu s psychiatrovou manželkou Marcelou (72). „Neznáme se. A nemám na ni ani telefon,“ odvětila bývalá tenistka.

Zavřené centrum

I jejích pacientů se týká instrukce, aby své terapeuty zkontaktovali telefonicky, protože personál »Laguny« nemá přístup ani do ordinací, ani do elektronické pošty. Ani Suková neví, co s »centrem duševní pohody« bude a kdy bude opět fungovat. „Všem pacientům, kteří nám volají, se omlouváme a radíme jim, aby si zatím zašli do nějakého krizového centra. Víc pro ně udělat nemůžeme,“ sdělila Blesku recepční Renata Tauchmanová, která jako jediná do Modré laguny dochází. „Nikdo tu jinak není,“ dodala ještě.

Soud nemůže začít

Soudní řízení v kauze Jana Cimického, v níž se bude řešit jeho vina ve 4 případech znásilnění a 35 vydírání, mělo začít 7. listopadu. „Pokud bude pan Cimický v nemocnici, nemůže začít hlavní soudní řízení,“ odpověděla na dotaz Blesku advokátka Lucie Hrdá.

PhDr. Helena Suková (58)

● Bývalá 4. hráčka žebříčku WTA a ženská světová jednička ve čtyřhře.

● Vítězka 14 grandslamů (9x čtyřhra, 5x mix), 4x finalistka v dvouhrách.

● Vítězka 10 turnajů WTA v dvouhře a 69 ve čtyřhře.

● 2x olympijské stříbro (1988 a 1996), 4x vítězka Poháru federace.

● Od roku 2010 diplomovaná psycholožka.

Víte, že…

Zneužívání žen se měl psychiatr Cimický dopouštět mezi lety 1979 až 2019. Některé případy jsou tak již promlčeny.