Slavný psychiatr obviněný ze znásilnění je v ohrožení života: Promluvila recepční, která Cimického našla v bezvědomí!

„Jak to bude zítra, nevím. Nemohu vám nic říct. Snad jen to, že hledáme za pana doktora záskok,“ pokračovala. Recepční v Modré laguně dělá Renata Tauchmanová a podle všeho to byla ona, která věhlasného psychiatra našla v sobotu kolem desáté dopolední v bezvědomí a zavolala sanitku. „Nezlobte se, nemohu se k tomu vyjadřovat,“ reagovala s tím, že na otázku, kdy a jestli vůbec se doktor Cimický vrátí do ordinace, nedokáže odpovědět.

Nehoda, či záměr?

Podle dostupných informací se Cimický předávkoval léky. Zda šlo o nehodu, anebo tak učinil proto, že ho za dva týdny čeká líčení u soudu kvůli obžalobě ze čtyř znásilnění a 35 případů vydírání, se zatím neví. „Je to moc smutné, ale panu doktorovi se teď dá pomoci pouze jediným způsobem, a to na něho myslet a dodávat mu tím energii, aby se z toho dostal...“ konstatovala loajální kolegyně.

Rodinné peklo

Tu největší podporu má psychiatr ve své rodině, a především v manželce Marcele (72), s níž je už 55 let. „Rodina pana doktora si už prožila opravdu své, ze všech sil se ji teď snažíme od lidí a vůbec okolí chránit,“ pronesla ještě téměř šeptem psychiatrova asistentka.

Soud se odkládá?

Soudní řízení v případu Jana Cimického mělo začít 7. listopadu, tedy za dva týdny. „Pokud bude pan Cimický v nemocnici, nemůže začít hlavní soudní řízení,“ odpověděla na dotaz Blesku advokátka Lucie Hrdá. Blíže se k případu nechtěla vyjádřit, neboť zastupuje všechny oběti. Blesk se tedy s dotazy obrátil na advokáta Jana Černého, který potvrdil, že bez obžalovaného soud nemůže začít.

„Při prvním stání musí být vyslechnut. Soud by tedy teď měl dostat lékařskou zprávu, že se ze zdravotních důvodů nemůže obžalovaný účastnit. To musí respektovat. Pokud by se to dále prodlužovalo, došlo by k dalšímu posouzení, kde by byl možná přítomen soudní znalec,“ vysvětlil Černý. A co by nastalo v případě smrti? „Trestní stíhání by bylo zastaveno, k odsouzení by už nestačilo dojít a nepadl by tak verdikt, zda je vinen, či nikoliv,“ dodal advokát.

Jan Cimický byl dlouho vyhledávaným odborníkem na duševní zdraví, obracely se na něj i celebrity. Před dvěma lety ho ale zpěvačka Jana Fabiánová (44), dcera Nadi Urbánkové (†83), obvinila, že ji sexuálně napadl. Postupně se přidávaly i další ženy, především jeho minulé pacientky. Letos v září byl Jan Cimický obžalován ze čtyř znásilnění a 35 případů vydírání. Zneužívání žen se měl psychiatr dopouštět mezi lety 1979 a 2019. Některé případy jsou tak již promlčeny.