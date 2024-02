Z Buddyho vyrostl obřík, kterého se majitel začal bát. Je to štěně, které jen potřebuje nastavit pravidla

Buddyho, údajně křížence cane corso, si jeho původní majitel pořídil na inzerát. „Vyrostl z něj k jeho překvapení maxipes, kterému byl byt malý. Navíc se ho začal i trochu bát, proto nám ho věnoval,“ řekla zakladatelka útulku Dogsy Veronika Slavíková.

Buddy je mohutný kříženec údajně cane corso | Jana Ulrichová

40kilové štěně

Čtyřicet kilogramů vážící Buddy čeká na nový domov už půl roku, zájemci se o něj ale zatím nehlásí. Je to i tím, že to není pes pro každého, potřebuje zkušeného majitele, který mu nastaví pravidla, určité hranice. „Pokud by se tak nestalo, mohly by v jeho dospělosti nastat problémy,“ řekla Veronika s tím, že útulku zatím Buddy, který je pořád ještě štěně, funguje perfektně.

Umí zabrat

Buddy potřebuje majitele, kterého bude poslouchat a respektovat. Musí to být člověk, který ho zvládne i fyzicky. „Na vodítku umí pořádně zabrat. Povahou je to ale milý pes, který je ke svému okolí přátelský,“ řekla Veronika s tím, že pokud se mu bude majitel náležitě věnovat, získá v něm skvělého společníka. „Byli bychom rádi, kdyby našel domov co nejdříve, aby zbytečně netrávil nejlepší věk v útulku,“ dodala.

V útulku Buddy funguje bez problémů | Jana Ulrichová

Raději do domu

I když byl Buddy zvyklý žít v bytě, vyhovoval by mu spíš dům se zahradou s přístupem dovnitř. Mohl by mít i psího parťáka. „S jinými psy nemá problém. To, jak by se snesl se psem případných zájemců, bychom mohli vyzkoušet přímo u nás,“ řekla Veronika. Zájemci, kteří by se chtěli Buddyho ujmout a dát mu trvalý domov, mohou kontaktovat útulek Dogsy telefonicky, nejlépe prostřednictvím WhatsApp na čísle 777 239 237.