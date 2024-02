Kanibal Hojer svou oběť snědl s hořčicí: Identita jedné z obětí je dodnes neznámá!

Hojer se s IQ na dolní hranici průměru vyučil na sklenáře. Podle známých býval uzavřený, tichý a plachý. Vyznačoval zvláštním smyslem pro humor a už na pohled působil velmi primitivně. Jak píše Plus JEDEN DEŇ, smrt rodičů se hodně podepsala na jeho psychice, docházel do zvláštní školy.

Do pochvy jí vložil kopřivu

V roce 1978 Ladislav Hojer zabil svou první oběť, kterou si vyhlédl při cestě do Děčína. Nešťastnou ženou byla Eva R. Jen pár metrů od jejího domu ji Hojer povalil na zem a uškrtil. Mrtvolu se poté Hojer pokusil znásilnit, ale to se mu nepodařilo. A tak do její pochvy vložil kopřivu.

Nikdo dosud nezná totožnost oběti

Další ženu uškrtil o dva a půl roku později v oblasti vodní nádrže Ružín na Slovensku. Surovým způsobem ji znásilnil, tělo obmotal drátem a zatížil kamenem. Odtáhl ji do vody a v nádrži si pak ještě v klidu zaplaval. Její tělo nalezli o tři měsíce později. Hlava i ruce byly od těla oddělené, není ovšem jisté, zda je Hojer uřízl, nebo odpadly vlivem přirozeného rozkladu. Tato Hojerova oběť nebyla dodnes identifikována.

Části těla snědl s hořčicí

V průběhu dalších let Hojer spáchal několik dalších vražd, které zahrnovaly i masturbaci nad těly či rovnou znásilnění. Nejznámější obětí je teprve osmnáctiletá Ivana M. Hojer ženu odtáhl do parku, kde ji pobodal a uškrtil. Několikrát ji i znásilnil a nakonec jí uřízl obě prsa a genitálie. S genitálem doma ještě masturboval a později všechny části uvařil v osolené vodě a chtěl je sníst. U výslechu se vyjádřil, že mu maso nechutnalo, prý při konzumaci potřeboval tehdy populární českou diabolskou hořčici, že prý bylo moc tuhé. Nakonec ho spláchl do záchodu.

Případ uzavřela poprava

Prozradila ho až vražda Anny Š., kterou uškrtil punčochami a znásilnil kousek od svého bytu. Hojer se nakonec pod tíhou důkazů přiznal.

Psychologové ho vyhodnotili jako velmi nebezpečného jedince, kterému nepomůže ani kastrace, ani stereotaktická operace mozku, která má za úkol potlačit agresi. Vyšetření ale ukázala, že své činy neprovedl pod vlivem duševní choroby a byl zcela příčetný. Hojer byl uznán jako asociální a nezdrženlivý sexuální agresor s nekrofilními sklony. Při rekonstrukcích se navíc Hojer choval tak agresivně, že figurantky musely být nahrazeny figurínami.

Policisté ho podezřívali i z dalších minimálně dvou vražd, jenže se objevila obava, že by mohl vyšetřovatele zmást falešnými přiznáními a ohrozit celé dosavadní vyšetřování. Proto byl jeho případ rychle uzavřen a Hojer byl 7. srpna 1986 popraven v Praze na Pankráci.

Poprava dusíkem trvala přes 20 minut: Vrah sebou házel jako ryba na suchu a valily se mu oči z důlků!

Případ znovu ožívá

Přestože od smrti Hojera uplynulo již 36 let, režisér Pavel Soukup nově natočil šestidílnou sérii Metoda Markovič: Hojer, v němž zazářili herci jako Petr Lněnička či Petr Uhlík.