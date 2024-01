Poprava dusíkem trvala přes 20 minut: Vrah sebou házel jako ryba na suchu a valily se mu oči z důlků!

Osmapadesátiletého odsouzeného nájemného vraha Kennetha Eugena Smitha úřady ve věznici v americké Alabamě prohlásily za mrtvého ve čtvrtek ve 20:25 místního času (v pátek 03:25 SEČ). Namísto popravou smrtící injekcí byl Smith zabit pomocí masky, do které mu byl pumpován čistý dusík.

Zápas o život

Poprava ovšem netrvala v řádu desítek vteřin, ale minut. Dlouhých 22 minut byl odsouzený vězeň na lehátku, než jeho výdechy a nádechy ustaly. Předtím se podle svědků na nosítkách třásl a zmítal, ztěžka dýchal a vzpínal se v poutech. „Smith neztratil vědomí po třiceti sekundách, jak měl. Pozorovali jsme člověka, jak několik minut zápasí o život. Stál jsem tam a plakal, zatímco přede mnou se někdo dusil k smrti,“ uvedl k popravě duchovní mentor, reverend Jeff Hood.

Duchovní se pro The Mirror svěřil s tím, že celá akce připomínala strašidelnou horovou show. „Vypadal jako ryba na suchu. Pořád se kýval sem a tam. A maska ​​byla přivázaná k nosítku, takže pokaždé, když se zvedl dopředu, jeho obličej narážel na přední část masky a tiskl se do ní. Pak začal poulit oči, které se mu začaly barvit. Do toho plyval hleny," popsal podrobnosti duchovní.

Smith vraždil v roce 1998

Smith byl k trestu smrti odsouzený za to, že spolu s dalším mužem v roce 1998 spáchal nájemnou vraždu manželky kazatele Elizabeth Sennettové. Tu vrahové kvůli v přepočtu zhruba 23 tisícům korun ubodali a ubili k smrti. Za svůj čin měl být Smith usmrcen pomocí injekce v už roce 2022. Popravčí tým mu ale tehdy nedokázal zavést infuzi dříve, než vypršel soudní pokyn k popravě.

Popravu dusíkem aktuálně umožňují zákony tří amerických států, až dosud však tuto možnost žádný nevyužil. Podle listu The New York Times (NYT) byl tekutý dusík již použit při asistovaných sebevraždách v Evropě; dostupné evropské zdroje se však o takových případech nezmiňují.

V pátek na sociální síti X poznamenal biolog a ředitel brněnské laboratoře Elisabeth Pharmacon Omar Šerý, že v Česku není povolené tímto způsobem zabíjet ani pokusná zvířata, jako jsou primáti. „Pokud by toto v ČR někdo opici provedl, bude souzen," uvedl.