Nechutné praktiky rodičů z Lounska: Na chlapci (9) se dopouštěli sexuálního násilí, došlo i na zoofilii!

Obžalovaní v obci na Lounsku dlouhodobě zneužívali dítě, kterému v době činu bylo devět. Sexuální praktiky prováděli opakovaně a dlouhodobě. Podle obžaloby zneužili k sexu také dvouměsíčního vnuka ženy. Jednání nahrávali a ukládali do souborů, uvedla žalobkyně. Oběma hrozí trest od pěti do dvanácti let vězení.

Na skutek se přišlo náhodou při vyšetřování jiného případu. Fotografie ženy s dítětem z České republiky se objevila na internetu a policii se podařilo určit její totožnost. U chlapce, který je v současnosti již plnoletý, se projevuje podle státní zástupkyně syndrom týraného dítěte, trpí posttraumatickým stresovým syndromem, který vyžaduje několikaletou léčbu.

„Nesouhlasím s tímto procesem soudním, neuděluji soudu souhlas s vedením soudu a cítím se v plném rozsahu nevinná,“ uvedla žena. „Jsem svobodná lidská bytost, neuděluji souhlas soudu s tímto jednáním, cítím svou plnou nevinu,“ řekl muž.

Trestné činy jsou vymezeny obdobím od roku 2012 do roku 2016. Žena žila s druhem a nezletilým synem v domě. „Ve spise se objevují expresivní výrazy jako zavrženíhodná věc s tím, že mým záměrem bylo někomu ublížit pro vlastní uspokojení, což není pravda, protože sex lze posuzovat i z filozoficko-zdravotněterapeutického hlediska, žádné osobní záměry v tom nebyly,“ uvedla.

Řekla, že s partnerem po dlouholetém studiu tantrických a jiných filozofií došli k závěru, že sexualitu, pokud se koná s informovaným souhlasem dotyčného, lze využít ke zdravotním účelům. „Člověk je zdravější, inteligentnější,“ uvedla s tím, že synovi vše vysvětlili a získali jeho informovaný souhlas. Zdůraznila, že je blbost, že by sex se synem provozovala k ukojení svého pohlavního pudu. Syn byl podle ní nemocný, chtěli ho vyléčit, močení do úst, označované obžalobou za pissing, popsala jako urinoterapii. „Jakákoliv sexuální aktivita zvyšuje potenci člověka,“ řekla.

K uspokojení podle obžaloby využívali obžalovaní také psa. „Snaha byla jemnými způsoby přimět zvíře, aby ejakulovalo a aby se sperma mohlo použít ke zdravotním účelům,“ uvedla. K sexuálním aktivitám zneužili podle státní zástupkyně dvouměsíčního vnuka obžalované. „Pokusila jsem se zachytit jeho moč z tohoto důvodu, protože dětská moč není zatížena jako dospělá, má ozdravné účinky pro organismus. Když jsem ho přebalovala a viděla jsem ho, že zrovna močí, tak jsem byla zvyklá ji pít, tak jsem po ní sáhla automaticky a že mě při tom vyfotil, no tak a co,“ uvedla žena.

Obžalovaná odmítla, že by někomu ubližovala. Praktiky se synem podle ženy skončily, když mu bylo asi dvanáct let, protože se přestal pomočovat. „Byl vyléčený,“ řekla. Při zoofilii byla přítomná ještě jedna žena, ta si o to podle obžalované sama řekla. „Chtěla si to zkusit, tak jsme jí to umožnili,“ uvedla.

K množství zadržených fotografických souborů s pornografickým obsahem, na kterých jsou zachyceny děti, uvedla, že o tom vůbec neví, že to asi napadalo ve formě spamu.