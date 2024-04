Velká policejní akce na Náchodsku: Hledali 2,5 roku pohřešovanou Veroniku

„Stovka policistů prohledává oblast, kde by mohl být dle nejnovějších informací poslední výskyt pohřešované. Je to v okolí hlavní silnice mezi Pěkovem a Broumovem,“ uvedla krátce po zahájení akce policejní mluvčí Iva Kormošová.

Večer policisté akci ukončil. Odhalení, co se s Veronikou stalo, pátrání nepřineslo. „Policisté propátrali 20 vytipovaných úseků o rozloze cca 13 kilometrů čtverečních. Pátrání po ženě však touto akcí nekončí. Kdo by o ní mohl podat jakoukoliv informaci, ať zavolá linku 158," doplnila mluvčí.

Problém zvaný drogy

Pátrání po Veronice vyhlásili policisté v září 2021. Tehdy odešla z domova v Náchodě neznámo kam a už se nevrátila. „Žena odešla z domu již několikrát, ale dříve se vždy po dvou až třech dnech sama vrátila,“ uvedli tehdy policisté.

Příbuzní o ni dostali strach a zalarmovali policisty. Ti prověřili její oblíbená místa, blízké příbuzné, přátele, zdravotnická zařízení, ale vše marně. „Byla hodná, dělala, co měla ráda, ale dělala si to po svém,“ shodla se předloni Veroničina matka se strýcem v pořadu České televize Na stopě. Blízcí už ale nedodali, že pohřešovaná žena měla problémy, a to hlavně s drogami.

S těmi se několikrát pokusila marně skoncovat. „Mimo jiné je částečně zbavená svéprávnosti. V jejím rejstříku trestů nalezneme i některé záznamy týkající se především drobných krádeží,“ sdělila tehdy policejní mluvčí Eliška Majerová.

S parukou, či bez?

Vyzáblá, asi 175 centimetrů Veronika měla podle policejní databáze při odchodu z domova na hlavě paruku s delšími hnědými vlasy, své měla krátké. Příbuzní ale tvrdí, že zcela nezvykle odešla bez paruky. Oblečenou tehdy měla zelenou bundu, modré rifle a oranžové boty značky Adidas.

Pátrání po zmizelé dosud výsledek nepřineslo. Policie její případ zařadila mezi pomníčky ze svého kalendáře, který dodávají zejména do věznic. Cílem má být upozornění na nevyřešené případy, ke kterým by mezi vězni mohl někdo něco vědět.