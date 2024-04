Emotivní výpověď otce bodnutého chlapečka (†4): Syna jsem oživoval skoro 20 minut, v noci z toho nespím

U Krajského soudu v Ústí nad Labem v pátek pokračovalo hlavní líčení v případu smrti dítěte v Mostě. Z pokusu o vraždu, usmrcení z nedbalosti a nebezpečného vyhrožování je obžalovaný partner matky usmrceného čtyřletého chlapce Michal P. Podle státní zástupkyně napadl nožem otce dítěte, který měl v tu chvíli čtyřletého syna v náručí. Za to mu hrozí až 20 let vězení. Otec dítěte u soudu řekl, že mu Michal P. už dřív vyhrožoval.

Událost se stala na konci loňského května před jednou ze základních škol. Jako svědek nejprve stanul před soudem otec obžalovaného, odmítl ale vypovídat. Italského otce oběti soud vyslechl prostřednictvím videokonference v jiné jednací síni, než byl po tu dobu Michal P.

Ital označil výpověď matky dítěte za nepravdivou. Michal P. mu podle něj už dřív vyhrožoval s tím, že si na něj počká. „Plánoval moji smrt,“ uvedl Ital. „Pamatuji si všechno, nespím kvůli tomu,“ řekl na začátku výslechu. V lednu 2023 jel do Itálie s ženou, jejich společným synem a jejím starším synem.

„Byla na tom strašně kvůli drogám, které jí Michal P. dával,“ uvedl. V květnu se vrátila do ČR nejprve žena s dětmi a později Ital. „Volal jsem jí z Florence, že už jsem tady, a ona mi řekla, ať nejezdím domů, ale to byl můj byt (v Mostě),“ uvedl svědek. Řekl, že pochopil, že žena se schází s Michalem P. Poté si prý Ital přijel pro syna.

Konflikt vznikl ve chvíli, kdy Ital s dítětem šli po ulici a potkali se náhodou se ženou, jejím starším dítětem a Michalem P. Podle Itala měl muž v ruce nůž. Ital podle svých slov prosil ženu, aby s dětmi odešla, a rozeběhl se za Michalem P..Cestou vzal kůl, který mu žena vytrhla z ruky a strhla ho na zem, byla pod vlivem drog.

Ital řekl, že proti němu stanul Michal P. s nožem a jeho otec. „Viděl jsem nebezpečí, tak jsem vzal syna do náruče,“ uvedl. Podle Itala na něj zaútočil muž a jeho otec, přičemž Michal P. bodnul syna.

„Když se to stalo, tak jsem položil syna na zem a dával jsem mu dýchání po dobu 18 minut,“ uvedl u soudu Ital. I když na místě byli záchranné složky ve velmi krátkém čase, chlapci už pomoci nedokázaly. „Ucpal jsem synovi aortu svým tričkem. Když přijela záchranná služba, tak už bylo jasné, že synovi nebije srdce, že je mrtvý. Já mám tady jizvu od toho, jak zasáhhl nožem,“ popsal otec zesnulého dítěte.

„Je to ignorant, je to dement, za všecko může jeho otec (Michala P.),“ uvedl Ital. „Je to jeho vina, on za všechno může,“ řekl s tím, že úmrtím chlapce trpí celá jeho italská rodina.

„Tihle lidi absolutně zničili můj život úplně ve všem, nemůžu se dočkat, až to skončí,už nemůžu, v noci nespím,“ dodal. Vinu nesou podle něj Michal P., jeho otec a matka dítěte. „Oni všichni mě chtěli zabít,“ řekl.

Michal P., který byl v době činu pod vlivem pervitinu a marihuany, u soudu řekl, že dítě miloval a nikdy by mu neublížil. Stejně se vyjádřila i matka dítěte. Vztah mezi italským otcem a synem označila za špatný. Obžalovaný podle znalců netrpí žádnou duševní chorobou, má smíšenou poruchu osobnosti se sklonem k závislostnímu chování.

Jeho jednání v daný den označili za afektivní zkratkovou reakci ve vyhroceném situačním konfliktu ve chvíli, kdy byl pod vlivem drog. Intoxikace v době činu nebyla podle znalců tak zásadní, aby jednání ovlivnila.

Hlavní líčení bude pokračovat v květnu.