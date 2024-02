Francesko (†4) zemřel v Mostě v náruči vlastního otce: Michalovi P. za útok nožem hrozí 20 let!

Ústecký krajský soud se ve středu začal zabývat konfliktem v Mostě, při kterém zemřelo dítě. Dvaatřicetiletý Michal P. je obžalovaný z pokusu o vraždu, usmrcení z nedbalosti a nebezpečného vyhrožování se zbraní. Řekl, že nesouhlasí s obžalobou z pokusu o vraždu a že je mu to líto, nechtěl podle svých slov nikomu ublížit. Michalu P., který podle státní zástupkyně napadl nožem muže, jenž měl v tu chvíli v náručí svého syna, hrozí až 20 let vězení. Dítě podlehlo zraněním na místě.

O dohodu o vině a trestu muž neusiloval. „S obžalobou nesouhlasím, nesouhlasím s pokusem o vraždu,“ uvedl. Řekl, že muž, s nímž měl konflikt, ho neustále napadal, že se bál o partnerku, o dítě i o sebe. Dál nevypovídal.

V přípravném řízení uvedl, že dítě miloval a nikdy by mu neublížil. Konflikt mezi ním, otcem dítětem a matkou, která byla partnerkou Michala P., trval několik let. „Choval se jako stalker,“ řekl o druhém muži Michal P.

Konflikt se stal u jedné ze základních škol v Mostě loni na konci května. Italský otec dítěte přijel do města, kde se setkal s bývalou partnerkou. Do jejich slovní pře, při které měl muž v ruce lať, se zapojil Michal P., který byl pod vlivem pervitinu a marihuany.

Konflikt vyvrcholil výpadem s nožem. „Výpad obžalovaný vedl proti tělu dospělého muže, (který) v tom okamžiku měl v náruči dítě, které bylo obličejem dopředu, zády k otci,“ uvedla státní zástupkyně Klára Kubátová. „Dítě zasáhl do krku, zranění byly natolik závažná, že jakákoliv pomoc neměla šanci na úspěch,“ dodala.

Obhájce obžalovaného Daniel Volák událost označil za nešťastný incident, při kterém byli všichni aktéři pod vlivem drog. „Poškozený italský otec napadal matku dítěte a náš klient jí bránil, při tom incidentu se stalo to, že zemřelo dítě. Obžalovaný měl dítě rád, i pro něj je to bolestné. Odmítá, že by šlo o vraždu,“ řekl novinářům Volák. V přípravném řízení Michal P. uvedl, že nůž měl u sebe proto, že si myslel, že otec dítěte bude mít u sebe pistoli, chtěl mu prý pohrozit. Popsal, že šel za ním a on se v jednu chvíli otočil s dítětem v náručí. „Udělal krok ke mě a natočil malýho, nastavil ho, ani jsem nevěděl, že jsem ho zasáhl,“ uvedl Michal P..

Soud odročil hlavní líčení na konec března. Vyslechnout chce matku dítěte a otce obžalovaného, který byl v danou dobu na místě.