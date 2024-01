Mrtvého novorozence našel bezdomovec v kontejneru na posyp. Policie prosí veřejnost o pomoc!

Jihočeská policie shání svědky, kteří by mohli pomoci s objasněním loňské vraždy novorozence. Mrtvé dítě lidé objevili 24. července v kontejneru na posyp u základní školy v Lipně nad Vltavou na Českokrumlovsku. Policie vraždu zatím nevyřešila a po viníkovi stále pátrá, informovala ve středu na svém webu.

Mrtvé tělíčko novorozence objevil 24. července loňského roku bezdomovec v Lipně nad Vltavou na Českokrumlovsku. Miminko bylo uloženo v kontejneru na posyp, který se nacházel jen pár metrů od základní školy. I když vyšetřování zprvu vypadalo nadějně, ani po více než půl roce se policii nepodařilo vypátrat osobu, která novorozence do kontejneru dala.

„I přes výslechy desítek osob, prověření několika poznatků od veřejnosti, laboratorních vyšetření odebraných vzorků DNA se kriminalistům zatím nepodařilo tento hrůzný čin objasnit a jeho pachatele dopadnout,“ uvedla ve středu jihočeská policejní mluvčí Lenka Krausová.

Dodala, že s postupem času by si někteří lidé mohli vzpomenout na detaily, které by policii pomohly. Podle ní mohou mít řidiči záznam v palubní kameře, s nímž by se kriminalisté dostali k podezřelému.

„Konkrétně nám jde o osobu, která se v době od 25. června do 10. července 2023 pohybovala kolem kontejneru na posyp u budovy Základní školy v Lipně nad Vltavou a tělo novorozence tam vložila,“ řekla Krausová.

Lidé se mohou na policii obracet na lince 158, případně na čísle 974 221 483.