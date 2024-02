Šílená vražda mámy (†33) a dvou dětí (†5 a †7) v Hořovicích: Zabíjel kvůli konci vztahu?

Těla Lindy, chlapce (†7) a děvčátka (†5) našli hasiči v sobotu ve středočeských Hořovicích. Zemřít měli násilnou smrtí, podle všeho je uškrtil právě Tomáš. „Moc jsem ho nemusela, teď je mrtvý, ale ani tak nejde říct nic jiného, než že to byl magor. Potkávala jsem ho jen ve školce, kam jsme vodili děti. Nechápu, proč to udělal. Ona nedávala najevo, že by s ním měla problémy,“ řekla Blesku jedna z Lindiných kamarádek. Jinak však o vztahu mluví známá Tomáše. „Jejich vztah se opět chýlil ke konci,“ tvrdila Blesku.

Po napití zvíře

Osobnost Tomáše, který má mít na svědomí život nejbližších, nastínila žena z obce, kde vyrůstal. Tomáš je členem tamního fotbalového týmu a před nedávnem tam prodal dům. „Můj syn s ním kamarádil,“ začala líčit jeho příběh. „Byl to milionový kluk, skvělý fotbalista, bavič. Dokud se nenapil. A taky měl něco s drogami. Pak to bylo zvíře. Odmalička neměl dobré rodinné zázemí. Ne že by se o něj máma nestarala, ale jeho děda se upil, pak jeho táta i strýc.

Po rozvodu si nabalila dalšího alkoholika, který řádil, vyhazoval věci z okna, jezdili tam policajti a Tomáš se k nám jako malý chodil schovávat. Jiné prostředí neznal. Myslím si, že to na dítě má zásadní vliv,“ popsala a pokračovala s tím, že mu často promlouvala do duše. Sliboval... „Vždycky jsem mu říkala: Tomáši, co to zase bylo. Na to odpovídal, že už bude hodný. Rodinný typ určitě nebyl. Děti ale měl rád. Znala jsem i tu jeho Lindu. Přišla mi úplně normální, byla vysokoškolačka, nechápu, proč se k němu vrátila. Asi v něm viděla to, jak říkám, milionový a zábavný, a asi věřila, že ho napraví,“ přemítala a dodala: „Nevím, co se musí v člověku udát, aby uškrtil děti.“

Dovolené z prodeje domu?

Podle informací Blesku byl Tomáš v poslední době nezaměstnaný. „Skončil u nás loni v létě, dělal řidiče náklaďáku,“ řekla Blesku účetní firmy. Na facebooku se však chlubil snímky z luxusní dovolené v Turecku a Dubaji nebo ze zábavních parků. Peníze zřejmě měl díky prodeji domu, který zdědil.

Střelil se Lindinou zbraní?

Tomáš měl po hrůzném činu podle serveru Extra.cz s mrtvými žít v bytě týden. Dokonce údajně posílal z mobilu zavražděné ženy jejím rodičům zprávy, aby si mysleli, že je vše v pořádku. Nakonec zmizel na Břeclavsku, kde se údajně zastřelil zbraní, kterou legálně držela Linda. To vysvětluje i fakt, že hlídky byly během pátrání varovány, že pachatel může být ozbrojen. Policie však nic z toho nepotvrdila. „Probíhá stále prošetřování, včera proběhla soudní pitva. S ohledem na citlivost vůči pozůstalým a na to, že oběťmi byly i nezletilé děti, nebudeme k případu zveřejňovat bližší informace,“ uvedla policejní mluvčí Vlasta Suchánková.