Miranda popsala život v kultu: Rituální sex s oplzlým guruem! Stopy vedou až do Prahy

Sedmašedesátiletý Rumun Gregorian Bivolaru čelí obvinění z mnoha znásilnění a obchodování s lidmi. O svou děsivou zkušenost s jeho kultem se podělila i Miranda z Velké Británie. V intimním rozhovoru pro deník The Sun sdílela klíčové okamžiky a praktiky jogínského hnutí MISA.

V roce 2017 se Miranda snažila najít v Londýně práci jako učitelka. V krušných časech se rozhodla vyhledat spirituální a psychickou podporu v Tara Yoga centru. Aniž by tušila, co bude následovat, nabyla dojmu, že centrum je přívětivé a bezpečné. Všichni se prý usmívali a byli velice přátelští.

Kromě obyčejných kurzů jógy centrum nabízelo i lekce tantry, což Mirandu nadchlo. O rok později přijala pozvání na víkendový pobyt, který centrum organizovalo. Takzvaný „Polarity Retreat“ se konal na malebném venkově v Somersetu.

Nazí lektoři

Zpočátku nevinně vyhlížející pobyt se však velmi záhy zvrhl. Lektoři vyzývali účastníky, aby tancovali co nejvíce sexy. „Někteří učitelé nosili jen spodní prádlo, někteří byli dokonce nazí,“ dodala Miranda. „Byla jsem šokovaná, protože se to naprosto vylučovalo se vším, co nás učili ohledně spirituální sexuality.“ V té době Miranda netušila, že jednou skončí v přízemí vily v Praze jako jedna z mnoha „cam girls“ pracujících pro Bivolarua.

Musela přísahat na Bibli

Ještě téhož roku Miranda participovala na dvoutýdenním jóga festivalu v pobřežním rezortu v Rumunsku. Tehdy už pro ni byly podivné praktiky hnutí naprosto normální. Tajemnému vůdci, kterého nikdy nespatřila, prý poskytla polonahé fotky, aby mohl přečíst její auru. Na setkání s Bivolaruem se těšila. Předtím však musela odevzdat své doklady i telefon s tím, že jí budou navráceny při odjezdu.

„Jedna žena vytáhla Bibli, položila mi na ni ruku a dala mi přečíst neznámý dokument. Potom jsem musela přísahat, že nikomu neřeknu nic o tom, co se bude odehrávat uvnitř vily, a že pokud slib poruším, bude to mít pro mě spirituální i zdravotní následky,“ vzpomíná Miranda. „Okna byla zavřená, závěsy zatažené,“ vybavuje si. „Stály tam tři nahé ženy natřené zlatou barvou. Do toho hrála meditativní hudba a potom začal rituál.“

S Bivolaruem se ale nakonec nestřetla. K osobnímu setkání mělo dojít až v červnu 2019 v bytě v Paříži, kam byla převezena spolu s dalšími třemi ženami. Musela prý nosit černé brýle a klobouk. V třípatrovém domě čekaly, než je guru kontaktuje. Mezitím byly nuceny sledovat porno.

„Bylo nám řečeno, abychom se osprchovaly a oholily si všechny chloupky na těle, nepoužívaly žádný deodorant, parfém ani krémy a sbalily si kartáček na zuby a pár výměn spodního prádla,“ říká.

Poté byly se zavázanýma očima zavezeny do dalšího bytu, kde na ně guru čekal. Z iniciace byla nervózní, avšak Bivolaru jí údajně slíbil, že pokud s ním bude mít sex, dosáhne vyšší úrovně tantrické spirituality. „Nechci to, projelo mi hlavou,“ popisuje traumatický zážitek Miranda. „Vypadal mnohem starší, než jsem si představovala. Odpuzoval mě. Byla jsem překvapená, protože nám tvrdili, že je živoucím perfektním příkladem tantrického mistra.“

Na to, co následovalo, Miranda zřejmě nikdy nezapomene. Zavřela oči a odrecitovala naučený text zasvěcujícího rituálu: „Pane Bože, nabízím ti, tady a teď, zcela a bezpodmínečně, všechny plody této akce.“

Čtyřicetiminutová předehra

Rituál se řídil přesnými pravidly. Po čtyřicetiminutové předehře, kterou mohl vykonávat výhradně Bivolaru, následoval penetrativní sex střídající sedm různých pozic. Každá z nich se měla vztahovat k sedmi bohům tantrické čakry.

„Úplně jsem se odpojila, přepla jsem na autopilota. Po třech pozicích mi řekl, že moje erotická energie je vyčerpaná a že musíme přestat.“ Miranda posléze musela podepsat prohlášení, že nikdy nebyla Bivolaruem ani jinou osobou znásilněna a že s ní nebylo nijak manipulováno.

V tomto období se Miranda dozvěděla od ostatních následovníků hnutí, že Bivolaru je v Rumunsku stíhán. Netušila však, že je vyšetřován a hledán ve Finsku kvůli pěti obviněním z obchodování s lidmi a čtyřem obviněním ze sexuálního zneužívání.

Cam girl v Praze

Strastem však nebyl konec. Mirandu odvlekli do Prahy, kde byla donucena pracovat jako cam girl. Svlékala se na kameru za peníze, které putovaly Bivolarovi na konto. Musela pracovat od brzkých ranních hodin a za jakýkoliv drobný prohřešek musela platit tučné pokuty.

„Pokud jste se dostatečně neusmívaly nebo nebyly dostatečně aktivní, měly jste problém. Nechat otevřenou ledničku ve vile znamenalo pokutu 250 korun,“ vysvětlovala.

Oči jí otevřelo náhodné setkání

Oči Mirandě ale otevřel až náhodný muž, se kterým se dala do řeči před jedním z jógových center. „ ‚Víte, že je to kult?‘ řekl mi tehdy,“ vzpomíná Miranda.

Přestože jeho slovům nechtěla zprvu uvěřit, během několika měsíců názor změnila. „Musím odejít a říct to lidem,“ uvědomila si prý Miranda při sledování pořadu o kultech. Bivolaru byl zatčen francouzskou policií v listopadu 2023.

Guru vinu odmítá

Obžalovaný popírá, že by kohokoliv znásilnil. Stejně tak odmítá vinu ze všech ostatních zločinů, za které mu hrozí až třicet let za mřížemi. Vyšetřovatelům tvrdil, že ženy naopak činil šťastnými. „Nejsem to já, kdo koná dobro, je to Bůh, který jej koná skrze mě,“ řekl vyšetřovatelům a prohlásil, že stejně jako Ježíš, i on má mnoho nepřátel. Policistům také tvrdil, že má nadpřirozené schopnosti.