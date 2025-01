Smečka vlků na Vysočině útočí na divoká prasata: Je to hoax, varují ochránci

Záběry působí poměrně děsivě. Na několik divočáků náhle zaútočí smečka vlků. Sesypou se na jeden kus, napadené prase zoufale kvičí. Video, podle data pořízené začátkem měsíce, začalo na sociálních sítích žít vlastním životem. Lidé jej spojovali s Vysočinou, konkrétně Žďárskými vrchy.

Místní to poměrně vystrašilo. „Video mi poslal emailem známý, co se věnuje myslivosti, s tím, že je to natočené někde poblíž Studnic. Docela mě to šokovalo,“ uvedl pro iDNES.cz muž z obce u Žďáru nad Sázavou. Pochyboval ale, že by se tak velká smečka v lokalitě pohybovala a nikdo o ní pořádně nevěděl.

Odborníci vysvětlili, jak se věci mají. „Toto video nepochází z České republiky, ale z Rumunska. Šíří se po sociálních sítích či aplikaci WhatsApp s tím, že se má jednat o vlky z CHKO Žďárské vrchy. V CHKO Žďárské vrchy se sice vlci aktuálně vyskytují, nejde však o takto početnou smečku,“ popsali ochránci z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Doplnili, že podobné zprávy, hoaxy, jsou poměrně časté. „Prostřednictvím dezinformací se často šíří nepravdivé zprávy o výskytu vlků, ale i o jejich chování nebo původu. Velmi proto uvítáme jakékoliv zprávy o pozorování těchto šelem. Návrat vlků do naší krajiny přináší ze strany veřejnosti často i zjitřené emoce. I proto je důležité získané informace vždy ověřovat,“ dodali ochránci.