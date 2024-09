Na Jablunkovsku se už slovo vlk přestalo skloňovat ve všech pádech. Letošní útoky na ovce jsou jen slabým odvarem ve srovnání s loňskem i předloňskem. Dříve to byly stovky zabitých ovcí, nyní jsou to jen desítky. Jak je to možné?

Ochránci tvrdí, že je to díky lepšímu zabezpečení ovcí, které si bačové pořídili. Ti to tak jednoznačně nevidí. „Je pravda, že velkochovatelé investovali do ohrad a oplocení, ale lidé, kteří měli pět až osm oveček na spásání zahrady, to vzdali,“ říká Marcela Bojková z Písku na Frýdecko-Místecku.

„Vidíme to všude kolem sebe, kolik ubylo ovcí. Místo nich jezdí po pozemku sekačky. Je to smutné,“ dodala žena, které vlci také několikrát napadli stádo. Pan Jan, také z Písku, její slova potvrdil: „Dva krát mi přeskočili téměř dva metry vysoký plot a roztrhali ovce. Děti z toho měly trauma, tak jsme si už ovečky nepořizovali.“

Zoufalí lidé dělají zoufalé věci

Podle Tomáše Havrlanta ze Svazu chovatelů koz a ovcí za sedm let, co se k nám vlci vrátili, zrušilo chov ovcí 25 % hospodářů. „Na Jablunkovsku ale ubylo i vlků. Jsem proti porušování zákona, ale zoufalí lidé dělají zoufalé věci a agresivní smečka, která tam páchala doslova masakry, najednou zmizela. Pokud stát nezasáhne a nechá lidi na holičkách, vždy to bude tak, že si poradí sami,“ zmínil Havrlant s tím, že se nyní na úrovni EU jedná o snížení stupně ochrany vlků. Pokud k tomu dojde, odstranit problematické jedince bude mnohem snadnější.

