Panna

Nemračte se na trvalého partnera, protože je to zcela zbytečné. S žárlivostí a kontrolováním to přeháníte. Možná to nevidíte, ale je na vás naštvaný. Po pravdě řečeno už mu lezete svým chováním na nervy. Protějšek si připadá jako dítě, po kterém se řve.