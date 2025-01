Když se blížilo narození dcerky Amélie (1), rodina Pavla Zouzala (42) se přestěhovala z bytu v Krnově do domu v Radimi. Ve svém bydlela pouhý rok, když vysněný domov spláchla v září velká voda s téměř vším, co vlastnila. Doma dál nebydlí, a ještě dlouho nebude.

„Popadli jsme jen to nejnutnější, a před záplavou se jeli ukrýt do Brantic,“ říká strojvůdce Pavel Zouzal. Azyl trval pouhé dvě hodiny, než i dům švagrové spláchla povodeň. Následně se jich ujala na dva týdny druhá sestra ve Vítkově.

Mají alespoň střechu

Nyní s Amélií a syny Thomasem (5) a Mathyasem (7) žijí u známých na chatě v Podlesí v Jeseníkách. „Dobří lidé nám pomohli. Denně vozím syny autem 30 kilometrů do školy v Branticích a jedu do práce v Krnově. Zadařilo se nám sice na náš vytopený dům položit střechu, na stěhování to ještě není. Střecha je však základ, bez ní nešlo vysoušet dům,“ říká Pavel Zouzal.

Video Video se připravuje ... Zouzalovi z Krnovska, kterým v září voda vytopila dům, doufají, že se jim ho podaří brzy obnovit. Karel Janeček

Dům je nutné rekonstruovat z gruntu. Zbyly mu jen základy, které bylo nutné osekat na cihlu. Nakoupit je potřeba veškeré vybavení. „K mateřské jsem začala též pracovat, abychom přežili. Teď obracíme každou korunu. Snad se už do Velikonoc do našeho vymodleného domečku vrátíme. Povodeň byla tím nejhorším, co jsme v životě kdy zažili,“ doplnila maminka Alena (36).

Aby měla Amélka a její dva bráškové Mathyas a Thomas na nový pokojíček vyhlásili na donio.cz sbírku

Pojistku mají, ale ještě neplatila

„Než nás vytopila povodeň, plánovali jsme v domě rekonstrukci. Že bude potřeba ale až tak zásadních oprav, to jsme nečekali. Odkládali jsme ji, až bude manželka po mateřské mít další příjem, abychom na to měli, velká voda vše uspíšila,“ říká Zouzal.

Krátce před povodní řešili nové pojištění na dům, pojistku sice uzavřeli a zaplatili, ale voda přišla dřív, než začala platit. Od pojišťovny tak kvůli tzv. výluce nedostali vůbec nic. Pomohli jim sourozenci a kamarádi, obec, stát a také humanitární nadace Člověk v tísni či evangelický sbor v Rokycanech. „Ze srdce všem děkujeme,“ vzkazuje Pavel Zouzal.