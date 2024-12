Jogínský guru čelí obvinění ze znásilnění a obchodování s lidmi: V případu svědčí i Češky

Kauzu kolem Bivolarua vyšetřovatelé považují za jeden z největších případů obchodování s lidmi v Evropě. Rumun si podle obžaloby nechával dovážet ženy z jogínských škol po celém světě. To ve výpovědi potvrdily i tři Češky, které před lety za Bivolaruem do Paříže odletěly bez vědomí, co je tam přesně čeká. Podstoupily tam rituál zasvěcení, který teď francouzské úřady označily za znásilnění.

Jedna ze svědkyň v rozhovoru měla znásilnění nahlásit už před lety, několik předchozích roků se k tomu prý odhodlávala. „Když Bivolarua v listopadu 2023 v Paříži zatkli, můj případ převzala Národní centrála proti organizovanému zločinu a moje výpověď byla poskytnuta do Francie,“ popsala pro Seznam Zprávy. Teď doufá, že se konečně dočká spravedlnosti.

Nebyla ale jedinou Češkou, která k celé kauze vypovídala. Mezi poškozené zařadila francouzská prokuratura i další dvě ženy. „Moje výpověď by měla být jedním z mnoha dílků skládačky sestavené z výpovědí mnoha žen z celého světa,“ řekla další z nich. Poslední z trojice bere vyšetřování jako svůj vlastní léčebný proces. „Bylo pro mě osobně důležité pravdivě popsat svou zkušenost a po letech už bez manipulace a nátlaku vyslovit, že se jednalo o znásilnění. I když to není snadné, vnímám to jakou svou osobní terapii,“ popsala jedna z obětí.

Ženám zabavili doklady a telefony

K obviněnému se ženy dostaly přes kurzy tantra jógy. Docházely do Duchovní školy Rezonance patřící do mezinárodní jogínské federace Atman, která podle odborníků sdružuje školy skupiny MISA. Jedna z žen popsala, jak při pozvání k rumunskému guruovi měla radost. Vůbec nečekala, že po ní muž bude během zasvěcení požadovat pohlavní styk. „Já jsem si to spíš představovala tak, že mám možnost se setkat s někým, kdo tu školu založil,“ popsala.

Ve shodě s ostatními svědkyněmi popsala, jak ji po příjezdu do Paříže vyzvedli cizí muži, zavázali jí oči a odvezli do neznámého domu. Tam jí dokonce ještě zabavili telefon a doklady. V domě s mnoha cizinkami čekala několik dní, než ji za Bivolaruem převezli. Češka v sobě nakonec našla odvahu a zasvěcení odmítla. „Chytl mě za ruku a začal na mě křičet, že jsem posedlá, že jsem démonická, že on mě chce spasit,“ popsala otřesný zážitek.

Je prý ráda, že se případ ve Francii řeší, podobná snaha by se podle ní měla vyvíjet i v České republice, odkud podle ní byly dívky aktivně vybírány a posílány do Francie. Lektorka ze školy Rezonance, která cesty podle svědkyň organizovala, prý o znásilněních nevěděla.

Guru vinu odmítá

Obžalovaný popírá, že by kohokoliv znásilnil. Stejně tak odmítá vinu ze všech ostatních zločinů, za které mu hrozí až třicet let za mřížemi. Vyšetřovatelům tvrdil, že ženy naopak činil šťastnými. „Nejsem to já, kdo koná dobro, je to Bůh, který jej koná skrze mě,“ řekl vyšetřovatelům a prohlásil, že stejně jako Ježíš, i on má mnoho nepřátel. Policistům také tvrdil, že má nadpřirozené schopnosti.

V minulosti byl už také odsouzen za sex s nezletilou, za což si odseděl šest let. Před nástupem do výkonu trestu sice utekl, ale policii se podařilo ho chytit a trest si odpykal v rumunské věznici. V roce 2017 ho pak pro změnu finská policie obvinila z obchodování s lidmi. Od té doby až do loňského listopadu po něm pátral Interpol.