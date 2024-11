Školák Petr ze dne na den zmizel a přidal se k podivnému kultu: Jeho členové darují ledviny cizím lidem?

Petrovi bylo teprve osmnáct let, když v roce 2020 zmizel z Uherského Hradiště. I když po sobě zanechal dopis, že se o něj rodina nemusí bát, všichni byli strachy bez sebe. Petr rodině po její urgenci poslal zvláštní maily, které byly psány podivnou češtinou a příbuzní nevěřili, že by je mohl psát jejich syn. V zoufalství si dokonce rodina najala soukromé detektivy, kteří po čase přišli na to, že Petr utekl do mezinárodní náboženské komunity Jesus Christians (Ježíšovi křesťané), též zvané jako Ledvinový kult. Její členové totiž chodí ve jménu Boha darovat ledviny.