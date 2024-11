Populární farář Jaluška měl sexuálně obtěžovat několik žen: Jen jsem je masíroval, brání se duchovní

Dnes sedmasedmdesátiletý husitský kněz a taktéž bývalý horolezec Aleš Jaluška představuje pro spoustu lidí velkou morální a duchovní autoritu. Před časem získal dokonce vyznamenání za zásluhy od hejtmana Královéhradeckého kraje. Působil i taktéž i jako vězeňský kaplan ve Valdicích, kde se mimo jiné setkal i s odsouzeným vrahem Jiřím Kajínkem. I když byl ale po dlouhé roky tím, komu se lidé zpovídali ze svých činů, musí se teď on sám zpovídat z velmi závažných obvinění.

Podle informací, které v průběhu tohoto týdne přinesl server Seznam Zprávy, se měl Jaluška v průběhu devadesátých let dopustit na faře v Lomnici nad Popelkou hned několika sexuálních obtěžování mladých žen.

Masáž prsou a následný sex

Zřejmě jako první upozornila na kněžího chovánní Alena S. již před několika měsíci, kdy projekt Paměť národa Jaluškovi zveřejnil na svém webu vzpomínky. „Potkala jsem ženu, kterou kdysi sexuálně zneužíval. A potom další. Toto už není jen kontroverze, to už je velmi za hranou. A já strašně nechtěla, aby byl tento člověk opět plácán po ramenou za své působení ve valdické věznici a recykloval svoje historky o tom, že se nemá čůrat proti božímu větru. Tentokrát už ne,“ zareagovala na jaře na sociálních sítích žena.

Seznam Zprávy během několika měsíců nasbíraly další výpovědi, ve kterých ženy popisují, co se mělo na faře v Lomnici nad Popelkou před lety odehrávat. „Začalo to postupně, nejprve mě masíroval na prsou, pak si ke mně přiléhával do postele. Nakonec jsme měli sex,“ svěřila se redakci jedna z nich s bolestivou zkušeností.

Jako Ježíš a Máří Magdaléna

Sexuálního obtěžování se měl ovšem Jaluška dopouštět údajně na vícero ženách. Jedna z nich popsala například to, jak jí kněz masíroval ňadra. Pamatovala si i na moment, kdy pod ní na palandě ležela jiná dívka společně s Jaluškou. „Postel se pohybovala v rytmu, který připomínal soulož,“ šokovala.

Dívka, která měla ležet pod ní, Seznam Zprávám sdělila, že v této situaci k sexu nedošlo. Přiznala, že jindy se to ale dělo. „Sex jsme ale měli skoro pokaždé, když jsem tam přijela. Bylo to tak dvakrát do měsíce. Říkal mi, že jsme jako Ježíš a Máří Magdaléna,“ vypověděla žena. Uvědomit si, že šlo o zneužívání a znásilnění, jí dle jejích slov trvalo několik setkání a musela následně vyhledat psychologickou pomoc.

Možná to hlava vytěsnila

Podle serveru měla církev signály o Jaluškově „nevhodném chování“ nejméně od roku 2018, v dopisech je na to upozorňovala jedna z žen. Královéhradecký biskup Československé církve husitské Pavel Pechanec nepopírá, že dopisy dostal. „Myslím, že jsem dostal tři nebo čtyři. Byly to ale anonymy. Požádali jsme policii, aby zjistila pisatele, to se ale nepodařilo. Na základě anonymu jsme nic dělat nemohli,“ uvedl.

O vznesených obviněních biskup s Jaluškou hovořil. Ten měl nevhodné jednání jako masáž ňader přiznat, popřel prý to, že by některou z žen znásilnil. „Byl jsem v té době velmi unaven. Nikdo si neumí představit, jaké to bylo pracovat ve valdické věznici. Měl jsem snížené schopnosti o sobě rozhodovat a už si toho hodně nepamatuji. Sex jsem s nimi neměl, nikdy jsem nevstoupil do žádného otvoru,“ reagoval pro médium husitský kněz.

Jako duchovní skončí Jaluška k 31. prosinci letošního roku. „Do té doby musí jen administrativně předat farnost,“ doplnil pro Seznam Zprávy biskup Pechanec. Jiný trest kněze zřejmě nepotká. Vzhledem k tomu, že k jednomu z posledních zmapovaných případů mělo dle média dojít na začátku tisíciletí, mělo by Jaluškovo jednání být kvůli tehdejší promlčecí době dvanácti let promlčené.