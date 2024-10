Pravoslavný kněz Cyril (51) ze Znojma se v den svých 51. narozenin vypařil. Své věřící nechal bez náboženské útěchy a manželku a příbuzné v nejistotě, co s ním je. Měsíc po něm pátrala policie. Muže, který dříve profackoval pohřebáka za znesvěcení svatých obrázků, nakonec našli jeho nadřízení...

Kněz odjel 6. září, kdy slavil 51.narozeniny, do Jihlavy na návštěvu příbuzné. Poté, co od ní odešel, nedal o sobě nikomu vědět. Po dvou týdnech čekání se obrátila jeho manželka na policii s tím, že nemá o svém muži žádné informace. Ta zařadila manžela do seznamu pohřešovaných osob.

„Při odchodu měl na sobě oblečené vojenské tričko a maskáčové kalhoty. Na krku nosí látkovou tkaničku s kovovým křížkem,“ uvedla policie v popisu.

Není jasné, zda se vrátí

Pátrání po nezvěstném knězi se po vlastní linii ujali i jeho nadřízení. Ti nakonec byli úspěšní. „Otec Cyril se nachází v jednom z klášterů na Ukrajině. Za jeho odchodem jsou rodinné záležitosti,“ sdělil Blesk.cz vikární biskup olomoucko-brněnské eparchie Izaiáš.

To, že kněz opustil bez jediného slova své věřící ve Znojmě, nechtěl komentovat. „Svatostánku ve Znojmě jsem se nyní ujal já, v neděli v něm budu sloužit mši,“ řekl biskup s tím, že zatím netuší, zda a kdy se „ztracený“ kněz vrátí zpět do Česka.

Dvě facky a trest

U věřících jinak oblíbený otec Cyril svým nadřízeným pořádně zavařil v dubnu 2018, kdy ve znojemském kostele zfackoval zaměstnance pohřební služby. Ten totiž vstoupil za oltářní zeď svatých obrazů, kam nemají nepovolané osoby přístup.

Při incidentu v pravoslavném kostele svatého Rostislava v dubnu 2018 dostal zřízenec pohřební služby dva políčky. První za vstup za oltářní zeď svatých obrazů, kam nemají nepovolané osoby přístup. Druhý poté, co se nešťastník zmínil, že chystaný smuteční obřad kvůli incidentu změní adresu. Horkokrevný kněz tehdy vyfasoval dvouměsíční zákaz duchovní činnosti a pokutu.

VIDEO: 28.září, svátek svatého Václava