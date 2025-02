Manžel zraněného šéfa policie Zlého tvrdí: Já jsem mu neublížil! Dcera policisty promluvila.

Marek Zlý se k celé situaci, o které jako první informoval Blesk, i k tomu, že měl manžela udeřit do hlavy právě on, vyjádřil v rozhovoru pro MF DNES. V něm popírá, že by Zlého napadl, a naopak obviňuje policii, že tají, co přesně se jeho muži stalo.

O policejním výjezdu

„Byla to nešťastná událost, která mě velmi zasáhla a mrzí. Stala se na policejní akci, i proto probíhá vyšetřování v rámci neposkytnutí první pomoci z řad přítomných policistů, kteří usoudili, že mu možná pomůže, když si půjde lehnout a vyspat se, místo toho, aby rozeznali, že má krvácení do mozku.“

„Byl jsem dvě stě kilometrů daleko, doma. Porada byla na jižní Moravě...“ „Největší problém je na straně policie, která si mne ruce, že se pozornost médií obrátila proti mně. Já jsem nic neudělal a naopak se o Jirku staral.“

O výslechu na GIBS

„Ani jsem nedostal záznam z výslechu. Když jsem po měsících dotyčnému komisaři volal, že se domnívám, že mám jako partner právo na informace, jak probíhá vyšetřování, tak mě poslal slušnou formou někam.“

O vyšetřování na kriminálce

„Ano, byl jsem na výslechu v Ostravě, nejen já, ale i má sestra a bratr, byli vyslýcháni naši sousedé a zjišťovalo se, jestli u nás nedocházelo k domácímu násilí. Tento podnět podala dcera Jiřího a její známá z vedlejší obce. Na základě toho jsem byl podroben výslechu na kriminální policii, kde jsem musel obhajovat, že nejsem násilník.“

O zdravotním stavu

„Řekli (lékaři), že Jiřímu odstranili krvácející hematom na levé straně kosti lebeční... ...dodnes nevím, jestli příčinou byla mozková příhoda a pak pád, nebo pád a pak příhoda...“ „Možnost hovořit s ním (kriminalisté) možná měli, ale bohužel Jiří není do dnešního dne schopen výslechu.“

Bývalá rodina Jiřího Zlého, exmanželka a také dvě dcery, mluví v neprospěch Marka Zlého. Mají prý jasné informace, že za těžkým zraněním jejich táty má stát jeho manžel. Blesk včera mluvil s dcerou Patricií Zlou (22). Z jejích slov vyplývá, že v celé kauze zatím probíhá jen jedno soudní líčení. A to opatrovnický soud, který má rozhodnout, kdo se vlastně bude o Jiřího Zlého, vzhledem k jeho závažnému stavu, dál starat.

O těžkém zranění otce

„Víme, jak se to stalo a co mu Marek udělal. Blíže bych se vyjádřila po návratu ze zahraničí. S pravdou člověk nejdál dojde.“

O Markovi

„Marek byl na mého otce dlouhodobě agresivní a jednou napadl i mě. Na to máme důkazy... ...Můžu vám poskytnout i rozhovor mezi mojí mamkou a taťkou, kdy jí taťka psal, jak ho Marek napadl. Nebylo to poprvé.“

O opatrovnickém soudu

„...bez našeho vědomí ho nechal převézt z nejlepší kliniky v Česku do kliniky, kde se jeho stav zhoršil. Tyto činy samozřejmě dělá s vědomím, že nechce, aby se jeho stav zlepšil. I soud, který ještě trvá, již uznal, že klinika je na výrazně nižší úrovni a neposkytuje tátovi potřebnou péči.“

O dalším postupu

„S rodinou postup zvažujeme, momentálně běží jen opatrovnický soud.“

Policie: Odmítáme být nástrojem boje rodiny

„Zdravotní stav našeho kolegy a kamaráda Jirky Zlého netěší nikoho z nás. Od začátku mu vyjadřujeme plnou podporu, řada z nás za ním byla opakovaně osobně. Odmítáme ale být nástrojem boje mezi rodinnými příslušníky, byť pro nikoho z nich není situace lehká,“ řekl včera Blesku tiskový mluvčí Ondřej Moravčík.

„S rodinou jsme v úzkém kontaktu od začátku, a co víme, vědí i oni. Více ale nemáme potřebu záležitost veřejně rozebírat, důležité je zdraví a vzájemné obviňování k uzdravení nevede,“ dodal.

GIBS mlčí

Generální inspekce bezpečnostních sborů vyšetřování těžkého zranění šéfa dopravní policie komentovat nechce. „K věci nebudeme poskytovat žádné informace,“ napsala mluvčí Ivana Nguyenová.