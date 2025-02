Zabil Elišku (†19) a Ivetu (†38) a teď… Mladík (16) si stěžuje na hrubé zacházení!

GIBS prověřuje zásah policie při zadržení šestnáctiletého chlapce obviněného z dvojnásobné vraždy v Hradci Králové. Mladík (16) si na zákrok stěžoval. K útoku došlo minulý týden, obě prodavačky (†19 a †38) na místě zemřely. Pachatel se přiznal a je ve vazbě, hrozí mu až deset let vězení.

Ve vazební věznici nezahálí mladík (16) obviněný z vraždy dvou prodavaček. Na to, že by tam tiše zpytoval svědomí, to moc nevypadá. Naopak se asi cítí být ublíženým. Stěžuje si na neadekvátní zacházení při zadržení.

Výhrady proti způsobu zadržení útočníka, který díky rychlému jednání zásahovky stihl prchnout jen kilometr daleko a v poutech byl už 10 minut po činu, řeší Generální inspekce bezpečnostních sborů. „Mohu potvrdit, že se touto záležitostí zabýváme na základě podnětu, který jsme obdrželi,“ uvedla mluvčí GIBS Ivana Nguyenová. Co přesně se chlapci na zadržení nelíbilo, není jasné.

K vraždě došlo minulý čtvrtek. Mladík se zeptal, kde jsou v prodejně nože a jedním z nich usmrtil Elišku K. (†19) a Ivetu S. (†38). Útočil dle svých fantazijních představ. Hrozí mu maximálně 10 let.