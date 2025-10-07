Krvavý incident v Písku: Útočník napadl a pobodal nožem svého příbuzného
Jihočeští policisté obvinili muže (44), který podle nich napadl nožem svého příbuzného a zranil ho. Útočník je obviněný z pokusu o vraždu.
Incident se odehrál v neděli večer v jednom z píseckých domů. „Muž po předchozí slovní rozepři, zaútočil nožem na svého příbuzného. Napadenému způsobil zranění, se kterými musel být následně ošetřen a hospitalizován v nemocnici,“ popsala policejní mluvčí Lenka Krausová.
Případ si od píseckých kolegů v pondělí převzali krajští kriminalisté. „Jedná se tudíž o věc aktuální, na které nyní intenzivně pracují. Z tohoto důvodu další informace k případu poskytneme případně v následujících dnech,“ dodala mluvčí.
