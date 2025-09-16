Rvačka v ordinaci kvůli zničeným zubům: Lékařka napadla pacientku kovovou tyčí!
Rvačka v čekárně ordinace způsobila povyk na sociálních sítích. Lékařka napadla pacientku po tom, co ji zanedbanou péčí zničila zuby. Celý průběh konfliktu natáčel kamarád oběti.
Pacientku Thao Tienovou (31) 3. září napadla její lékařka Thi Tuyet Chinh Nguyenová po tom, co si přišla stěžovat na poskytnutou proceduru. Ta započala nasazením rovnátek v roce 2021 a skončila jejich vyjmutím letos v srpnu. Od té doby Tienová trpěla bolestí. Později její komplikace potvrdila diagnostika, kterou podstoupila v jiné nemocnici. Obtíže způsobovalo poškození zubů.
Za ortodontickou léčbu zaplatila v přepočtu 17 tisíc korun. Když přišla do ordinace požádat o vrácení peněz, lékařka popadla kovovou tyč a po pacientce se vrhla. Shodila ji z gauče, vytrhla mobil z ruky a zprudka s ním hodila o zem. V záchvatu vzteku pokračovala i přes snahu okolí zklidnit situaci.
Celou potyčku natáčel kamarád oběti. Video následně sdílel na sociálních sítích a to hned obletělo svět. Viděli ho i pracovníci místního odboru zdravotnictví a rozhodli se kliniku zkontrolovat.
Odhalili hned několik přestupků, mezi které patřilo nedostatečné vybavení, poskytování služeb nad rámec licencovaného rozsahu, špatné vedení lékařských záznamů a klamavá reklama. Tři pracovníci pak byli přistiženi při výkonu práce bez profesionálních certifikátů. Kliniku okamžitě uzavřeli.
Policie se pro Vietnam News k celé situaci vyjádřila a vyzývala veřejnost, aby při vzniklých sporech o služby hledala spíše právní cesty typu finančních náhrad a smluv. Hlavně, aby se klienti neuchylovali k násilí. To pouze celou nepříjemnost eskaluje a vede k trestní odpovědnosti.
Kung-fu panda 😂