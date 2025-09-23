„Žalovaní musí společně zaplatit každému z rodičů částku 875 tisíc plus 10 procent úroku. Navíc musí uhradit náklady spojené s tímto soudním líčením,“ uvedla samosoudkyně Městského soudu v Brně Michaela Silnická.
„Lékařky nepostupovaly podle nejmodernější lékařské praxe. Antibiotika měla být aplikována injekčně do žíly, antibiotika podávané orálně byla neúčinná,“ uvedla samosoudkyně.
Matka: Konečně jsem se dočkala
Soud tak dospěl k závěru, že lékařky pochybily v diagnostice i léčbě a mohly tak tragické smrti zabránit. Otec i matka, kteří přišli o své jediné dítě, rozsudek přijali se slzami v očích.
„Konečně jsem se dočkala spravedlnosti, zabily mi dítě a další mít nemohu. Odvolávat se nebudu,“ řekla v slzách matka po soudním verdiktu.
Lékařka z Nemocnice u svaté Anny nárok na odškodnění neuznala a odmítla ho. Stejně tak i lékařka z Úrazové nemocnice Brno. „Na pohotovostí se neprovádí komplexní ošetření,“ vysvětlila. Proti rozsudku se ale odvolala pouze Nemocnice u svaté Anny.
Zub otevřeli
Byl to prosincový den krátce před Vánocemi 2017, kdy se rodina chystala na nejkrásnější svátky roku. Pod stromečkem už čekaly dárky. Pro svého jediného syna byli připravení udělat ty nejkrásnější Vánoce.
Chlapce náhle začal nesnesitelně bolet zub. Rodiče neváhali a okamžitě s ním vyrazili na zubní pohotovost do brněnské Úrazové nemocnice. Tamní zubařka zub otevřela, vyčistila a doporučila návštěvu jejich praktické zubařky následující den.
Rodiče poslechli. Druhá zubařka zub opět prohlédla, vyčistila, předepsala antibiotika a nechala ho otevřený. Hoch byl celý den v pořádku, až do večera.
Vysoké horečky
Teploty náhle vyskočily k čtyřicítce. Chlapec zvracel, nedokázal udržet léky v žaludku. Rodiče ve strachu vyrazili na pohotovost do Nemocnice u svaté Anny, kde lékařka vytrhla infikovaný zub. Jenže nepoznala příznaky sepse – otravy krve, která už mezitím začala chlapcovo tělíčko ničit.
Večer, kdy měl usínat s radostí z blížících se Vánoc, skončil tragédií. Chlapec zemřel ještě tu noc. V náručí rodičů.
Podle jejich právníků šlo přesto o řetězec pochybení, který neměl v 21. století v českém zdravotnictví vůbec nastat.
