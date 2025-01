Velbloud v říji napadl chovatele: Muž má zlomená žebra, zvíře čeká kastrace

Incident se podle serveru Novinky.cz odehrál při krmení, kdy se muž k velbloudovi otočil zády. „Chránil svou partnerku, takže na mě zaútočil. Narušil jsem mu jeho teritorium,“ popisoval chovatel.

Od zvířete schytal pořádný kousanec do boku. „Držel mě v zubech, má velmi ostré špičáky. Kdybych neměl zimní bundu, asi by mě prokousl. Byly to hrozné okamžiky,“ uvedl muž s tím, že velbloud ho přimáčkl k zemi a on bojoval o život.

Zachránilo ho, že se sudokopytníkovi vysmekl a utekl. Doma si raději zavolal sanitku. „Pacienta jsme ošetřili na místě a převezli na chirurgickou ambulanci do nemocnice,“ uvedl mluvčí záchranářů Radek Hes. Muž má zlomená dvě žebra a pohmožděniny.

Po návratu ze špitálu zajel velblouda nakrmit. To už bylo vše v pořádku, zvíře hladil, i když radši přes ohradu. Uvedl, že obdobné problémy s velbloudem nikdy nebyly. Sudokopytník ale pohlavně dospěl a to situaci změnilo. „Až mu skončí říje, necháme ho vykastrovat, aby se už situace znovu nestala,“ dodal chovatel.