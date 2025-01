Otřesné video útoku medvěda: Šelma v Indii zabila otce se synem, dva lidi vážně zranila

Na lesní pěšině napadl vzteklý medvěd nejprve nejmladšího z mužů. Lidem se podařilo zvíře zahnat, zraněného mladíka přepravit do bezpečí a následně do nemocnice. Zatím ale šelma zaútočila znovu.

Tentokrát to odnesl druhý vesničan. Medvěd ho zřídil tak, že nebožák na místě zemřel. To už se v lese srotilo na pět desítek místních. Mezi mini i otec oběti. Ten se vydal k tělu mrtvého syna. Na scéně se ale opět objevil medvěd. Muž sice vylezl na strom, medvěd ho podle serveru The Times od India stáhl na zem a usmrtil.

Následně napadl ještě lesního strážce (50), který spěchal druhé oběti na pomoc. Sociálními sítěmi se začalo šířit video, na kterém zuřivý medvěd útočí na ležícího, schouleného strážce. Lidé se šelmu snažili klacky a křikem zahnat, nakonec zvíře napadeného nechalo být a zmizelo. Zraněný strážce skončil v nemocnici.

Podle odborníků je útok medvěda na člověka, pokud je v blízkosti dav dalších lidí, neobvyklý. „Veterináři nám řekli, že ten medvěd může být nakažený vzteklinou. Tím si ale budeme jisti až poté, co se jej nám podaří odchytit," řekl správce lesa s tím, že se v oblasti jedná o první takový incident.

Těla obou zemřelých, táty a syna, vyprostili z lesa pomocí těžké techniky. Příslušníci lesní stráže se nyní pokoušejí medvěda odchytit. Dokud se to nepodaří, doporučily úřady místním, aby do lesa raději moc nechodili.