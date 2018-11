Vše začalo před půlnocí 26. března v už zaniklé herně NERO Club v Jesenické ulici. „Pět tisíc jsem vyhrál. On s dvěma kamarády byl hned u mě,“ řekl napadený Miroslav K. (71).

Byl velkorysý. Trojici koupil výherce panáky, a dal jim i několik stokorun, aby si mohli zahrát, když už jim nezůstalo z jejich peněz nic.

„Obžalovaný jej poté sledoval, opakovaně jej udeřil pěstí do obličeje, pak když ležel na zemi, do něj ještě kopal,“ popsal útok žalobce David Bartoš.

Mario zbitému důchodci z kapsy bundy měl sebrat vyhrané bankovky. „Ze zápěstí levé ruky ještě odcizil poškozenému hodinky, přibral elektronickou cigaretu,“ uvedl žalobce Bartoš.

Krvácel do mozku

Miroslav přežil krvácení do mozku jen díky včasnému lékařskému zákroku. „Měl jsem zhmožděnou hlavu, přeražený nos, tady ty očnice obě mi zlámal. Krvácel jsem do mozku, bylo se mnou zle. To mi řekl doktor, že jsem utekl hrobařovi z lopaty,“ vzpomínal Miroslav.

Přesto po útočníkovi nežádá žádné odškodné. „On už si zkazil život dost sám, je to mladý člověk, nebudu mu škodit,“ řekl soudu.

S krádeží nesouhlasí

Mario byl sdílnější méně. Ale i před a během soudního líčení projevil svou agresivitu. Vyhrožoval novinářům a domáhal se neveřejného projednávání svého případu. „Nezavraždil jsem ho, aby mě někdo točil a fotil. Nejsem tady médiím pro nějaké posměšky,“ stěžoval si i dál rozzuřený Mario.

Mário v přípravném řízení na policii přiznal, že došlo na ulici za hernou k napadení, ale odmítl, že by Miroslava násilím oloupil. „Byly to takové šupy pěstí, že jsem spadl do kolen a byl jsem v bezvědomí a pak už nevím nic,“ vzpomínal napadený Miroslav. Máriovi hrozí až 12 let vězení.