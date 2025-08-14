Podle policejního mluvčího Pavla Švába byli oba muži „přítomností policistů paralyzováni a odmítli uposlechnout jejich pokynů. „S policisty začali spolupracovat až s pouty na rukou,“ řekl mluvčí policie Pavel Šváb.
Dítě v nevyhovujících podmínkách
Drama pokračovalo o něco později v jiné městské části, kde kriminalisté zadrželi i ženu zapojenou do drogového byznysu. „Zákrok musel být navíc veden citlivě, neboť v místnosti spalo v nevyhovujících podmínkách její malé dítě,“ pokračoval Šváb.
Policisté v Brně odhalili varnu drog, zadrželi v ní i výrobce. Policie ČR
Policisté se o dítě postarali a odvezli ho k prarodičům. V chatě zajistili funkční předělanou malorážku, drogy na několika místech a v bytě na Vinohradech našli další komponenty varny i velké množství vyrobeného pervitinu.