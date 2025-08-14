Podle policejního mluvčího Pavla Švába byli oba muži „přítomností policistů paralyzováni a odmítli uposlechnout jejich pokynů. „S policisty začali spolupracovat až s pouty na rukou,“ řekl mluvčí policie Pavel Šváb.

Vařili spolu drogy a pak se rozhádali: Partička "perníkářů" je ve vazbě

Trojlístek výrobců a distributorů pervitinu ve velkém zatkla policie na Brněnsku.

Dítě v nevyhovujících podmínkách

Drama pokračovalo o něco později v jiné městské části, kde kriminalisté zadrželi i ženu zapojenou do drogového byznysu. „Zákrok musel být navíc veden citlivě, neboť v místnosti spalo v nevyhovujících podmínkách její malé dítě,“ pokračoval Šváb.

Video
Video se připravuje ...

Policisté v Brně odhalili varnu drog, zadrželi v ní i výrobce. Policie ČR

Policisté se o dítě postarali a odvezli ho k prarodičům. V chatě zajistili funkční předělanou malorážku, drogy na několika místech a v bytě na Vinohradech našli další komponenty varny i velké množství vyrobeného pervitinu.

S drogama má teď utrum: Kriminalisté vybrali doupě dealera v chatce

O jednoho dealera bude mít méně brněnská čtvrť Starý Lískovec. Muže (49) zadrželi kriminalisté hned poté, co zásoboval pervitinem jednoho ze svých zákazníků.
Trojlístek zadržených podle policie nejsou žádní nováčci. „Jen pervitinu jsme zajistili více než kilo, jehož hodnota je na černém trhu kolem tří milionů korun, dále jsme zajistili hotovost ve výši 200 tisíc korun,“ doplnil mluvčí. Dva muži podle něj skončili ve vazbě, žena je stíhaná na svobodě.
Fotogalerie
10 fotografií
Policisté zadrželi v Brně výrobce pervitinu přímo v akci. Našli přitom plně vybavenou varnu.
Policisté zadrželi v Brně výrobce pervitinu přímo v akci. Našli přitom plně vybavenou varnu.
Autor: Policie ČR