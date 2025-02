„Ač nedávno získal občanský průkaz a stal se trestně odpovědným, má za sebou už bohaté zkušenosti v oblasti návykových látek, majetkové trestné činnosti i násilí,“ potvrdila policejní mluvčí Petra Hrůzová.

Otrlý teenager se vloupal do restaurací, zastaváren a prodejen, kde bral vše, na co narazil. Někdy vyrážel do akce sám, jindy ve společnosti svých kumpánů.

V posledním případě, ve kterém měl kluk prsty, přijal nejprve operační důstojník na tísňové lince 158 oznámení vyděšené ženy. Postrádala svou dceru, která měla nedostupná mobil. Z její karty navíc někdo vybral 17 tisíc korun.

Na večírek s alkoholem a pervitinem

I v tomto případě hrál hlavní roli mladistvý hoch. Přišel na návštěvu ke známému, kde našel dvě dívky a další vrstevníky. Posílen alkoholem a pervitinem se projevoval od začátku velmi agresivně.

„Večírek skončil fyzickým napadením, sexuálním nátlakem, vyhrožováním, omezováním osobním svobody a neoprávněným opatřením platebního prostředku,“ vypočítala policistka. Chlapec, který ještě před patnáctými narozeninami skončil osmkrát před soudem pro mládež, skončil tentokrát ve vazbě. Hrozí mu až pět let vězení.

VIDEO: Potyčka na Václavské náměstí