Markéta N. žila dlouhé roky ve spokojeném manželství. Pak však její životní partner zemřel a ona si našla novou známost. Nebyla to ovšem šťastná volba. Pavel Š. jí s náklady na domácnost nepomáhal a nechal se od vdovy vydržovat. V hrotícím se soužití navíc oba propadli alkoholu.

Alkohol a urážka zemřelého manžela

V červenci loňského roku opět popíjeli Pavel Š. s Markétou N. alkohol. Žena měla svého přítele už plné zuby. Sbalila mu kufr a chtěla po něm, ať zmizí z jejího domu i života. Za této situace udělal Pavel Š. osudovou chybu. Začal si dělat legraci ze zesnulého Markétina manžela.

Mířila na rameno

„Obžalovaná byla na bývalého partnera silně citově vázaná. Jeho urážka v ní proto vyvolala agresivní reakci,“ řekla soudní znalkyně.

Obžalovaná popadla ve vzteku nůž s 12 centimterů dlouhou čepelí a zarazila ho Pavlovi Š. do zad. Podle své pozdější výpovědi jej chtěla bodnout jen do ramene, jenže nůž se svezl.



Přestože měla v sobě tři promile alkoholu, hned si uvědomila, co udělala a nabídla partnerovi pomoc, ten ji ale odmítl a zavolal si záchranáře sám. I on už byl opilý, nadýchal jedno promile alkoholu.

Jak vyšlo později najevo, záchranáři odvedli vynikající práci. Zranění bylo život ohrožující a scházelo málo, aby muž útok nepřežil. Markéta N. poté strávila půl roku ve vazbě, kde vše přiznala.



Státní zástupkyně ji původně vinila z pokusu o vraždu, kde by obžalované hrozil až 18letý trest. Po výpovědi soudní znalkyně už mluvila o těžkém ublížení na zdraví se sazbou od 8 do 16 let.

Místo vězení podmínka a léčení

Soud však přihlédl k řadě polehčujících okolností, od ženiny bezúhonnosti přes komplikovaný vztah s partnerem, který na ní parazitoval, až po přiznání viny a lítost nad svým činem.

„Sáhli jsme proto k podmíněnému trestu. Obžalovaná je podle znalců schopná resocializace. Zásadní pro její další život bude také protialkoholní léčba ústavní formou," vysvětlil soudce Martin Vrbík. Rozsudek zatím není pravomocný.