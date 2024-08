Sourozenecká hádka málem skončila tragédií: Holčička z Jarovnice bodla bratra nožem do plic!

Během vyostřeného sourozeneckého konfliktu vrazila dvanáctiletá dívka bratrovi nůž do hrudi! Oba se prý dohadovali nad přípravou jídla. Podle otce jde o nešťastnou náhodu.

Několik centimetrů dělilo chlapce z Jarovnice na Slovensku od vážného poranění plic. Při hádce se nezletilá dívka s nožem v ruce ohnala po bratrovi a bodla ho do hrudníku. „Dcera si připravovala chleba s máslem a pohádali se s bratrem," vysvětlil TV JOJ otec dětí s tím, že v té době byl v práci a žena si zrovna odběhla do obchodu. Čepel nože naštěstí narazila do žeber. Z ošklivého incidentu si mladík odnesl několikacentimetrový šrám.

Mladík je momentálně hospitalizovaný v prešovské nemocnici a jeho stav je naštěstí stabilizovaný. Ve věci bylo zahájeno trestní stíhání pro přečin ublížení na zdraví. Na Slovensku se jedná už o druhý podobný případ sourozeneckého násilí za jeden týden. Minulý víkend čtyřletý chlapec při hře postřelil vzduchovkou svého o dva roky staršího bratříčka. Střela jen velmi těsně minula srdce. Stav hocha byl ale vážný. Do vranovské nemocnice ho musel přepravit vrtulník.