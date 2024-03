Katku na přechodu srazilo auto: Vracela se z rande! O tragédii promluvil její přítel

Záchranné složky v neděli zasahovaly v obci Zvončín, kde došlo k tragické dopravní nehodě. Dvacetiletý řidič mířil se svým autem Honda CR-V směrem na Trnavu, když na přechodu srazil chodkyni. „Žena při nárazu utrpěla vážná zranění, kterým bohužel, navzdory maximální snaze zasahujících záchranářů na místě podlehla,“ uvedli policisté na Facebooku s tím, že se okolnosti nehody jsou předmětem vyšetřování. Policisté řidiče podrobili dechové zkoušce, která měla negativní výsledek. „Na místě mu zadrželi řidičský průkaz,“ dodali policisté.

Při nehodě zemřela teprve osmnáctiletá Katka, která se podle informací slovenského deníku Nový Čas vracela domů z rande se svým přítelem Sebastiánem, s nímž chodila už rok a půl. „Byli jsme spolu v Trnavě na rande. Dali jsme si kávu, jídlo. Všechno byl krásné,“ popsal jejich poslední chvíle Sebastián s tím, že následně šli na autobus.

Zatímco Katka jela do Zvončína, on mířil do Dubové. „Dal jsem jí poslední pusu a vystoupila z autobusu. Řekla, že mi napíše z domu jako vždy. Muselo se to stát tehdy, kdy autobus odjížděl. Bylo to pár sekund,“ dodal s tím, že po příchodu domů se s ní snažil spojit. Neodpovídala mu ani na zprávy, ani na telefonáty. „Myslel jsem si, že má vybitý telefon. O chvíli později volá její máma, že Katka je mrtvá,“ uzavřel.

Katka měla pouhé dva dny před maturitou. „Bože, to bylo tak krásné děvče. Slušné, velmi milé a dobré. Měla dva mladší sourozence. Rodiče se musí zbláznit,“ uvedl soused. Sousedka pro výše zmíněný slovenský deník dodala, že v místě nehody řidiče jezdí velkou rychlostí.