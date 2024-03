Pavol a Jan zahynuli po pádu letadla: Maminka popsala poslední chvíle před smrtí!

Maminka Jana (44) ze Senice popsala hrůzostrašné chvíle před smrtí svého milovaného syna Paľka. Začátkem října loňského roku se Pavel spolu se svým kamarádem a instruktorem Janem vydal na rekreační výlet letadlem. Tehdy se však z neznámých příčin letadlo zřítilo blízko rodinného domu u slovenského města Senica. Oba muži na místě zemřeli.

Ke smrti došlo okamžitě

„Dnes mi popsali poslední vteřiny osudného letu, kdy jsem přišla o svého milovaného synka. Byl to další hřebík do mého již zničeného srdce. Létání miloval. Ale mám i uklidňující zprávu. Pavol netrpěl. Byla to setina sekundy. Myslím, než zemřel,“ uvedla zdrcená matka pro Nový Čas.

Vyšetřování je v tuto chvíli ukončené. Přesnou příčinu smrti ale dosud nikdo nezveřejnil. Jednou z možností je, že selhal lidský faktor. „Je to těch nejbolestivějších pět měsíců mého života. Celé dny jsem sama. Tiše v posteli pláču a den co den na něj myslím,“ dodala maminka.

Letadlo patřilo firmě slovenského herce

Jak v době tragické smrti informoval portál tvnoviny.sk, letadlo patřilo firmě slovenského herce a moderátora Daniela Dangla. Ten se k situaci nechtěl vyjádřit. „Nezlobte se, nejsem teď ve stavu se k tomu vyjadřovat,“ uvedl tehdy. Podle portálu bylo letadlo vybavené záchranným padákem, ten se podle všeho nepodařil obětem vystřelit.