Milan v opilosti boural, druhý řidič uhořel: Zůstaly po něm tři děti, viníkovi hrozí 10 let ve vězení

Předtím než se Milan vydal na cestu domů, měl údajně popíjet v Kysuckém Novém Městě v několika různých barech. Jakmile si uvědomil, že má dost, zavolal si taxi službu. Taxikář Lukáš (29), který muže nabral počítal s tím, že ho doveze až do Čadce. Opilec se však náhle rozmyslel a přikázal mladíkovi, aby ho vyhodil u auta, že prý zvládne dojet domů sám. To se Lukášovi nelíbilo. „Byl značně opilý. Já jsem ho přesvědčoval, aby nešel, že ho zavezu, aby se něco nestalo,“ uvedl pro TV JOJ. Milan si ale odsekl s tím, že se nemá, co starat. Posléze nastoupil do auta značky Opel.

Bdělý Lukáš okamžitě informoval policii. „Nadiktoval jsem jim přesnou SPZ auta, přesný typ vozidla, barvu i kam jede,“ popsal svůj postup v článku serveru Plus JEDEN DEŇ. Přesto ale policisté bohužel nestihli Milana zastavit včas. Trvalo jim zhruba deset minut, než na místo nehody dorazili. Mezitím se opilý Milan dostal u výjezdu tunelu Horelica do protisměru, kde se čelně srazil s osobním autem značky Škoda s polskou evidenční značkou.

„Po čelní srážce došlo ke vznícení vozidel. Po uhašení požáru bylo ve vozidle Škoda nalezeno torzo těla osoby neznámé totožnosti,” informovala o nehodě žilinská policie. Identita zesnulého muže se brzo odhalila. Otec tří dětí Gregorz se zrovna vracel z rodného Polska - na Slovensku založil rodinu a vedl úspěšný byznys s vínem.

Známí se o Gregovi, jak mu sami přezdívali, vyjadřovali jen pozitivně a z náhlé smrti souseda byli doslova v šoku. „Je to hrozné, co se stalo, před pár dny jsem je ještě spolu šťastné viděla v kostele,” vzpomínala se slzami v očích sousedka. Okresní soud v Čadci už Milana obvinil z usmrcení a nařídil jeho vzetí do vazby. V případě prokázaní viny mu hrozí až desetiletý pobyt za mřížemi.