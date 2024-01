Toxický vztah Jozefa a Patricie, které měl vyříznout srdce: Alkohol, hádky a výhrůžky smrtí političce!

Případ brutální vraždy Patricie (†48), jejíž zohavené tělo našli bratislavští policisté rozřezané na několik částí, šokoval celé Slovensko. Hlavním podezřelým je její partner Jozef H. (47), kterému momentálně hrozí až doživotní pobyt za mřížemi. Soud ho v neděli poslal do vazby. Podle svědectví sousedky a rodinného přítele měli oba velký problém s alkoholem. Ostré hádky byly na denním pořádku. Co se však v osudný den vraždy stalo, zatím kriminalisté vyšetřují.

Zavražděná Patricia pracovala jako číšnice v místní restauraci, kde se pravděpodobně měla seznámit i se svým budoucím partnerem Jozefem. Ten se živil jako kuchař. Kamarád Karol pro slovenský deník Nový Čas popsal Jozefa jako zručného a pracovitého člověka. „Miloval vaření, měl cit pro barvy a v minulosti působil v grafické firmě,“ popsal muže podezřelého z brutální vraždy známý.

Video Slovenští novináři přinesli šokující zjištění o obviněném Jozefu H. (47). - TV JOJ Video se připravuje ...

Co se ovšem týkalo vztahů Jozefa H., ty prý byly podle kamaráda Karola velmi toxické. „První žena mu doslova vybílila byt, když se jednou vrátil domů. Druhá partnerka, se kterou má dítě, byla také nešťastný výběr. Byli spolu v Anglii, kde pracovali ve fast foodu. Odtud se ale museli vrátit, protože jim vztah dost skřípal. Třetí významnější partnerka v jeho životě byla Patricia,“ vysvětlil známý.

Slovák se k poslední partnerce přestěhoval před několika lety a vše zpočátku vypadalo idylicky. Ne však na dlouho…

Podle sousedky a exposlankyně Moniky Kozelové, bydlící toho času v patře pod dvojicí, se Patricia, jež dříve často střídala partnery, uklidnila. Jednoho dne však Monika Kozelová zaslechla vyhrocenou hádku, po které následovalo mnoho dalších.

„První hádka byla přelomová. Nejdříve se bavili normálně, takže to přes stěny nešlo slyšet a nevím, o čem se bavili, až najednou Patricia začala přidávat plyn. Začalo létat sklo a těžké předměty, jako za druhé světové. On se přidával postupně větami: ,Buď zticha!‘, ,Přestaň hulákat!‘ nebo ,Co ti je*e?‘ Byla tak jedna v noci… A když to trvalo už dlouho, vyšla jsem na balkon. V některých oknech v okolních domech už stáli lidé a křičeli, ať už drží hubu. No kovbojka. Po čase to ustálo a my jsme konečně mohli jít spát, jen jsme netušili, že to byl začátek,“ uvedla sousedka v rozhovoru pro Nový Čas.

To potvrzuje i Jozefův kamarád Karol. „Pro někoho mohla být Patricia atraktivní žena. Byla to fajn osoba, ale hned po první, druhé skleničce se měnila na nepříjemnou, otřesnou a vulgární ženu. Když se opila, ignorovala všechny prosby okolí, hulákala, křičela a dělala si, co jen chtěla,“ přiblížil Karol. Ten dle svých slov nechápe, proč jejich hádky, o kterých slyšel celý dům, nikdy neřešila policie. „Proč tam nikdy nebyli? Podle sousedů se tam dva roky hádali a hulákali na sebe, ale hlídka tam byla nulakrát,“ nechápe nečinnost policie Karol.

Exposlankyně Monika Kozelová měla dokonce od Patricie dostávat i výhrůžky smrtí. „Oba byli v ráži. A jak jinak, vyhrožovali mi smrtí. To jsem se jim už fakt vyhýbala. A dokonce se párkrát stalo, že jsem zavolala sousedovi z přízemí, aby šel se mnou domů. Bitky a hádky pokračovaly, i když nikdo z nás na ní nikdy neviděl žádnou modřinu. A za celou tu dobu ani neměla nic zlomeného.“

Jozef s Patricií měli údajně hodně často pít alkohol, po němž byli agresivní. Jejich oblíbenou destinací prý byla blízká benzinová pumpa, kam si pro zásoby lihovin a cigaret pravidelně docházeli. Na kamerových záběrech právě z této benzinky je možné spatřit Jozefa H., jak s rukama od krve z místa činu odchází.

Před svou tragickou smrtí měla Patricia sousedce popřát veselé Vánoce, což ji prý překvapilo. Události předcházející vraždě jsou však zatím neznámé. Jozefův známý Karol se nechal taktéž slyšet, že partneři měli vyhledat odbornou pomoc. „Vnímám to jako příběh nešťastné lásky, navzdory všem věcem. Potřebovali pomoc oba, ale nikdo nic neudělal. Nyní se všichni diví…“