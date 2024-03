Hrdina z legií, armádní generál, ministr národní obrany před okupací Československa nacisty, novodobý Žižka a poté už jen zrádce národa, odsouzený na 20 let do vězení. Jan Syrový (24. ledna 1888 až 17. října 1970) se až nyní i díky úsilí svého praprasynovce a jmenovce Jana Syrového (33) dočkal satisfakce.

Praprasynovec Jan se spojil s advokátem Lubomírem Mullerem a rozjeli bitvu s českou justicí. Ta teprve předloni posvětila, že generál byl obviněn z kolaborace neoprávněně a jeho jméno tak bylo po více než 77 letech očištěno!

„Byla to rodinná nespravedlnost, která mi celé roky vadila," řekl pro Blesk.cz Syrový mladší. Ten se narodil 17. řijna 1990, na den přesně 20 let od generálovy smrti. „Možná je v tom symbolika. I proto jsem to pro svého předka udělal,“ dodal.

Vyšla vůbec první biografie generála

Mladý muž se kromě soudního očištění zasadil i o pamětní desku na domě generála v rodné Třebíči. Aktuálně ho nadchl i křest vůbec první biografie o pohnutých životních osudech Syrového.

„Název Armádní generál Jan Syrový - Jeden velký český osud, je výmluvný. Hodně vypráví i o tragických událostech českého národa ve 20. století,“ upozornil spoluautor publikace Jaroslav Rokoský z Ústavu pro studium totalitních režimů.

Praprasynovec hodlá pro památku legendárního generála prosadit ještě dvě věci. „Aby se povedlo udělit generálu Janu Syrovému státní vyznamenání, ideálně to nejvyšší - Řád bílého lva," poznamenal s tím, že v plánu je v Třebíči také socha.

Z hrdiny zrádce a kolaborant

Syrový byl společně s bývalým československým premiérem Rudolfem Beranem (1887 až 1954) odsouzen podle prezidentských dekretů z roku 1945 za zločin vojenské zrady. Obžaloba tvrdila, že se Syrový nepostaral o obranu nových hranic Československa po okupaci, vydal rozkaz zakazující po říjnu 1938 jakoukoliv činnost proti Německu.



Soud je v roce 1947 uznal vinnými z kolaborace a vyměřil jim trest 20 let těžkého žaláře, ztráty občanské cti a zkonfiskování majetku.

Beran zemřel ve vězení v roce 1954, Syrového propustili v roce 1960. Do 76 let pracoval jako noční hlídač na pražském výstavišti v pavilonu s Maroldovým panoramatem Bitva u Lipan. Zemřel v říjnu 1970.

Osudná fotografie

Po obsazení Československa nacisty vmanévrovali Syrového coby končícího ministra národní obrany 16. března 1939 ke krátkému setkání s Adolfem Hitlerem na Pražském hradě. Fotografie generálovi v procesu po válce také přitížila.

„Týž mi podal ruku a prohlásil, že lituje, že k tomu došlo, čímž rozuměl okupaci, a že jako voják pochopím, že k tomu dojít musilo. Poté Hitler prohlásil, že pod jeho vládou se nám dobře povede,“ popsal sám Syrový. Na Hitlera prý vůbec nepromluvil.

Očištění generála

Vrchní soud v Praze v roce 2022 rozsudek z roku 1947 zrušil a uložil státnímu zástupci, aby činnost obou politiků za druhé světové války znovu prošetřil. Žalobce pražského městského státního zastupitelství následně v témže roce trestní stíhání Berana i Syrového zastavil.

Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) uvedla, že generál Syrový byl národním hrdinou, kterému jako všem československým legionářům Česká republika vděčí za samostatný stát.